"Единая Россия" готовится к осенним выборам

Генсовет "Единой России" обсудил предстоящую выборную кампанию. Выступая на заседании Генсовета 18 июня Сергей Неверов заявил, что у партии есть задача обеспечить большинство, которое позволит ей реализовать курс президента.

Задача "Единой России" – достойно выступить в единый день голосования 10 сентября в соответствии с принципами, которые были сформированы ранее: конкурентность, открытость и легитимность, сказал секретарь Генсовета партии.

Неверов напомнил, что 28 мая прошли партийные праймериз, ставшие, по его словам, уникальным явлением в политической истории современной России, демократичным, интересным и понятным для избирателей.

Предварительное голосование прошло в шести регионах, где в сентябре избираются региональные парламенты: Краснодарский край, Республика Северная Осетия – Алания, Удмуртская республика, Пензенская, Саратовская, Сахалинская области. В 11 субъектах прошло голосование по выборам кандидатов в депутаты административных центров, это -Курская, Тверская, Ярославская, Псковская, Кировская области, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай и Алтайский край, Омская область, Камчатский край, Приморский край.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что при проведении праймериз партия опиралась на опыт, полученный в 2016 году во время избирательной кампании на выборах в Думу.

Была задана высокая планка, которой мы теперь должны соответствовать на всех уровнях выборов. И мы эту планку держим.

Говоря о результатах праймериз, Неверов указал, что многие признанные региональные лидеры не смогли пройти процедуру. "Некоторым депутатам, региональным лидерам трудно осознать результаты предварительного голосования. До сих пор некоторые не верят, что они могут проиграть. Считают, что, хотя они и не заручились поддержкой на этом этапе, их все равно как-нибудь в обход выдвинут. Но партия представляет только тех, кто имеет поддержку избирателей", – подчеркнул секретарь Генсовета.





Обновление депутатского корпуса почти на 40% стало еще одним фактором предварительного голосования. Неверов отметил, что депутаты постоянно находятся в коммуникации с избирателями. "Всего в рамках 8 прошедших региональных недель парламентарии из "Единой России" провели 17237 встреч и мероприятий. Они живут проблемами своих регионов. Фракция активно работает с правительством, спорит с министерствами, работает над бюджетом, добиваясь исполнения задач, обозначенных президентом и исполнения нашей предвыборной программы", – сказал секретарь Генсовета.

В заключение Неверов напомнил, что одна из ключевых задач партии – реализация курса президента. Он уточнил, что "Единая Россия" выстроила эффективную организационную структуру. "Мы дискутируем, обсуждаем предложения на форумах, круглых столах, привлекаем сторонников. В открытом диалоге и есть наша задача", – подчеркнул политик.