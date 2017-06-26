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Комарова и Холманских почтили память мэра Нефтеюганска

Фото: admugansk.ru
В Нефтеюганске почтили память убитого 19 лет назад мэра города Владимира Петухова. Официальные лица, родственники, друзья и соратники трагически погибшего градоначальника возложили цветы к памятнику-бюсту, возведенному на аллее Комсомольской славы.
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В памятных мероприятиях в Нефтеюганске приняли участие полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и глава Югры Наталья Комарова. День памяти начался с панихиды на городском кладбище. После участники направились к памятнику Владимиру Петухову на траурный митинг, который прошел у места его гибели на аллее Комсомольской славы.

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Игорь Холманских отметил, что имя Петухова стало символом самоотверженного служения, ответственности и верности принципам. Собравшиеся назвали Владимира Петухова героем своего времени. На митинге присутствовали представители органов государственной власти и местного самоуправления из разных регионов России.

"Цинизм, жажда наживы, пренебрежение всеми ценностями – это то, чем руководствовались, чему поклонялись те, кто виновен в гибели этого человека. Наш долг – противостоять этому злу единством, уважением друг к другу, преданностью друг другу и Родине", – сказала губернатор округа Наталья Комарова и добавила: динамично развивающийся Нефтеюганск стал хорошим признанием того, что сделал Владимир Петухов.

Фото: admugansk.ru

Вдова Владимира Петухова Фарида Исламова поблагодарила участников траурного митинга за неравнодушие. "Эта память нужна для воспитания подрастающего поколения. Это напоминание всем живым, чтобы они не превращались в Иванов, не помнящих своего родства. Желаю каждому быть ответственным за свои слова, поступки, каким был Владимир Петухов", – обратилась она к присутствующим.

Две недели назад в школе №1 города Котласа, где учился Владимир Петухов, открыта его мемориальная доска. С этого события жители города начали мероприятия, приуроченные 100-летию муниципалитета.

Фото: admugansk.ru

Владимира Петухова избрали мэром в 1996 году. Утром 26 июня 1998 года по дороге на работу он был застрелен недалеко от здания городской администрации. По делу об убийстве осужден бывший начальник службы безопасности компании ЮКОС Алексей Пичугин. В 2008 году суд признал заказчиком убийства бывшего совладельца компании Леонида Невзлина.

Следственный комитет возобновил расследование убийства Петухова и пришел к выводу, что заказать преступление мог Михаил Ходорковский.


Автор: Александр Комаров26 июня 2017, 15:38

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