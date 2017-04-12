Следственный комитет ищет Ходорковского

Следователи устанавливают местонахождение Михаила Ходорковского, чтобы решить вопрос о его экстрадиции в Россию. Беглый экс-олигарх скрывается от российского правосудия. На родине бывшего главу ЮКОСа подозревают в причастности к убийству.

Михаилом Ходорковским, поспешившим после помилования уехать в Европу, интересуются российские правоохранители. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, идет расследование уголовного дела, в рамках которого экс-главу ЮКОСа подозревают в причастности к заказному убийству. Речь, в частности, идет об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство управляющего компании "Ист Петролеум Хандельсгез" Евгения Рыбина.

СКР выясняет, где находится Ходорковский pic.twitter.com/CDEayWW34v — Эдуард Лавров (@lavrov_edick) 12 апреля 2017 г.

Напомним, Генпрокуратура около года назад сообщила, что направила в Интерпол дополнительные документы, собранные для объявления Ходорковского в розыск. Следствие полагает, что в 1990-е глава ЮКОСа поручил организовать убийство Петухова и Рыбина, которые якобы встали на пути интересов компании. Изначально направленные в международную правоохранительную структуру материалы были отклонены.

"Дело ЮКОСа" было возбуждено в 2003 году, напоминает РИА Новости. Позже в отдельное производство выделили дела экс-главы компании Михаила Ходорковского, его бывшего бизнес-партнера Платона Лебедева и других высокопоставленных сотрудников.

Ходорковского и Лебедева в 2005 году по итогам рассмотрения дела в суде признали виновными по шести статьям Уголовного кодекса. Они получили по девять лет лишения свободы каждый. Позже им снизили срок до восьми лет. В 2013 году Ходорковский был помилован указом президента.