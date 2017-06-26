Забытого матерью в песочнице младенца нашли ночью под Ростовом

Жительница города Волгодонска Ростовской области обнаружила в песочнице малолетнего ребенка. Медики доставили младенца в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в органы правопорядка около трех утра позвонила местная жительница, которая сообщила о необычной находке в песочнице во дворе на улице Ленина. "До прибытия полицейских гражданка завернула ребенка в куртку. Прибывшие полицейские доставили его в больницу для оказания необходимой помощи", – рассказали в ведомстве.

В течение часа сотрудники муниципального управления МВД установили личность и местонахождение матери потерянной девочки. Как выяснилось, 25-летняя женщина отправилась с ребенком на прогулку и забыла его на детской площадке. Отметим, что в это время она находилась в нетрезвом состоянии, передает РИА Новости.

По данным министерства, сейчас малолетняя девочка лежит в больнице, для нее организован соответствующий уход. На данный момент решается вопрос о дальнейшей судьбе девочки. Стражи порядка обратятся в суд с ходатайством о лишении забывчивой женщины материнских прав.

Также по факту подобного обращения с ребенком решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции проводят необходимую проверку, в ходе которой они установят все обстоятельства происшествия. Между тем начальник местного управления МВД Юрий Мариненко постановил наградить женщину Волгодонска за обнаружение ребенка и вызов стражей порядка.

Кошмар, мать ехидна, забыла покормить ребёнка, сижу главное думаю, что она хнычет, а она ела в 10 утра последний раз ����‍♀️ — nur ein Mädchen (@timofeevaksiuwa) 13 февраля 2017 г.

Ранее в июне 2017 года в Хельсинках мать пятилетнего малыша отправилась в сауну в то время, как ее ребенок плавал в бассейне. Через какое-то время мальчик начал тонуть, но на это никто не обратил внимания. Его вытащили из воды лишь спустя пять минут. Тем не менее, медикам удалось вернуть его к жизни.