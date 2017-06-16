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Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки

Алексей Баталов. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Мало кто знал о семейной драме любимого актера. С наследниками от первого брака он не общался.
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Миллионы женщин нашей страны мечтали о таком, как Баталов, мужчине. Ведь знали они его в основном по роли Гоши в "Москва слезам не верит". Но вряд ли кто-то думал, что в жизни у актера не все гладко в семейной жизни. Например, от внучки и правнучки фактически отрекся – никогда их не видел.

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Незадолго до смерти Баталова журналисты позвонили ему, чтобы поздравить с рождением правнучки Светы и узнать, общается ли он с внучкой Катей. "Вы знаете, ведь у меня нет никаких внуков, – огорошил актер. – Моя дочь Мария больна, и у нее детей нет". "Но мы имели в виду вашу старшую дочь Надежду, – пояснили репортеры. "Дочка живет сама по себе, – заметил Алексей Владимирович. – Мы с ней очень редко видимся, и я совершенно не влияю на ее жизнь. Она сама себе хозяйка… Ну, и соответственно внучка, ее дочь, тоже сама по себе. Я ее почему-то никогда не видел. Значит, так нужно". А правнучки у вас нет?" – поинтересовались журналисты? "Нет! Слава Богу, правнучки нет", – сообщил артист газете "Собеседник".

Первая женой актера была Ирина Ротова, дочь известного художника. В браке с ней родилась дочь Надежда. Но когда девочке исполнилось три года, ее родители расстались. Спустя десять лет Баталов женился снова – второй его избранницей стала цирковая наездница Гитана Леонтенко. Она родила актеру дочь Марию. Но девочка оказалась больна ДЦП и безутешная мать вскоре оставла манеж ради заботы о ней.

Мария окончила ВГИК, написала сценарий для фильма "Дом на Английской набережной", а Надежда работает сегодня переводчиком. Сводные сестры знакомы. Но общаются они очень редко и лишь по телефону. На семейные праздники дочь от первого брака Баталов, как говорят, не приглашал. А внучка Екатерина вообще никогда не была у дедушки дома. Придет ли она с детьми на похороны актера в понедельник – большой вопрос.

Автор: Иван Губкин16 июня 2017, 11:56

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