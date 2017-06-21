В Пермском крае обновят дороги и построят новый мост

В Пермском крае дан старт масштабного проекту в сфере дорожного строительства. Руководство региона заключило соглашение с концессионной компанией о строительстве автомобильного моста через реку Чусовую.

В Пермь приехала представительная делегация из Москвы во главе с руководителем Росавтодора Романом Старовойтом и министром транспорта Максимом Соколовым. Вместе с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым столичные чиновники осмотрели одну из дорог, реконструкция которой ведется в рамках федерального софинансирования. Как известно, руководство края согласовало на федеральном уровне выделение одного миллиарда рублей ежегодно до 2022 года на ремонт дорог в рамках национального проекта.

В свою очередь, средства федерального бюджета и региональной казны выделяется на условиях софинансирования "пятьдесят на пятьдесят". Планируется, что всего к 2022 году на ремонт и реконструкцию дорог Пермского края будет потрачено порядка 10 миллиардов рублей – беспрецедентные для региона суммы.

21 июня между регионом и "Пермской концессионной компанией", входящей в группу ВТБ, подписано концессионное соглашение о строительстве моста через реку Чусовую. Это – крупнейший проект государственно-частного партнерства в дорожном строительстве, в рамках которого будут также реконструированы существующие подъезды к мостовым переходам. В результате край получит современную скоростную дорогу с расчетной скоростью движения по мосту до 100 километров в час.





"Подписание соглашения – знаковое событие для всей транспортной отрасли. Обеспечение связи и комфортного транспортного выхода из Пермского края является федеральной задачей по обеспечению связности регионов, сквозного грузового и пассажирского трафика", – отметил министр транспорта Максим Соколов, комментируя соглашение.

Глава региона Максим Решетников сообщил, что новый мост через Чусовую закончит формирование инфраструктуры обхода Перми, его планируют построить к концу 2021 года. Улучшение транспортной ситуации почувствуют жители Перми и Добрянского района, также дорога будет иметь значение для северных территорий – Соликамска и Березников.

"Для жителей Перми и края пользование дорогой будет бесплатным. Платной дорога будет только для транзитного грузового транспорта", – отметил Решетников.





Ранее, на этой неделе в рамках соглашения с правительством Москвы Пермский край получил более ста единиц дорожной техники: комбинированные дорожные машины, вакуумные пылесосы, снегопогрузчики, автосамосвалы и заливщики швов. Машины и механизмы позволят содержать дороги в надлежащем состоянии и обеспечить их надежность.