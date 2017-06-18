В Перми открылся фестиваль дворового спорта

В Перми стартовал Межрегиональный фестиваль "Детский спорт". Свои навыки на городской Экстрим-арене показывают ребята из восьми регионов: они играют в футбол, волейбол и баскетбол.

Почетным гостем смотра стал врио главы региона Максим Решетников, который обратится к его участникам с приветствием.

"Вы занимаетесь спортом регулярно, настойчиво. Вы понимаете, что спорт нужен не только для того, чтобы тело было в хорошем состоянии, но и для того чтобы закалять характер. В спорте важно умение ставить цели и достигать их. Чтобы, упав, вы могли встать и продолжать идти дальше. Поздравляю вас с этим праздником и желаю успеха", – сказал руководитель региона.

На открытие фестиваля приехали депутаты Госдумы, знаменитые спортсмены Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Пирог, Ирек Зиннуров. Глава Пермского края и руководитель федерального проекта партии "Единая Россия" "Детский спорт" Ирина Роднина подпишут соглашение о взаимодействии в сфере развития школьного и дворового спорт.

В соревнованиях участвуют около 100 человек из Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Оренбургской Ульяновской, Кировской областей, а также Башкортостана и Татарстана. Юные спортсмены будут соревноваться в игровых видах спорта, тестировании нормативов, а также в уличных культурах – BMX, Kickscooter, скейтборд, воркаут.

По итогам фестиваля будет сформирована сборная команда от Приволжского федерального округа, которая представит округ на Всероссийском фестивале дворового спорта в Ярославле в сентябре 2017 года.





Пермский край стал участником проекта "Детский спорт" в 2012 году. За это в регион привлечено более 90 миллионов рублей федеральных средств, отремонтировано 40 школьных спортзалов в 28 муниципалитетах региона, создана и развивается сеть муниципальных дворовых мини-стадионов, налажена работа дворовых тренеров, создана Лига школьных спортивных клубов, в рамках которой системно проходят спортивные мероприятия для учащихся общеобразовательных учреждений.

По итогам реализации проекта в прошлом году край вошел в число лидеров по динамике развития физкультуры и массового спорта в стране, а город Пермь выбран площадкой для Межрегионального фестиваля дворового спорта "Детский спорт" среди школьных команд из регионов Приволжского федерального округа.