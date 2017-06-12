Жители Перми отмечают двойной праздник

Жители столицы Пермского края отмечают сегодня не только День России, но и День города. В разных уголках региона проходит около трех сотен праздничных мероприятий пройдет во всех городах и районах: концерты, выставки, акции, велопробеги, спортивные эстафеты, флэшмобы, программы для детей. Самые массовые мероприятия проходят в Перми.

В начале празднования 12 Июня на Аллее Доблести и Славы прошла церемония закладки новых плит, посвященных знаковым для Перми событиям и личностям. Среди них плита в честь 90-летия со дня открытия театра рабочей молодежи. Затем в городе прошло карнавальное шествие "Пермское яркое", в ходе которого прошло театрализованное представление.



В составе карнавала прошли шесть тематических колонн, посвященных жизни города и страны. В шествии приняли участие представители региональной и городской властей, местные законодатели, жители и гости города.

Со сцены пермяков с двойным праздником поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников. По его словам, День России – это еще один праздник, когда мы думаем о том, что нас объединяет.

"Нас объединяет тысячелетняя история и ее светлые страницы, и ее трагические страницы, но все вместе они делают нас всех единой нацией, делают нас сильнее, – сказал он, обращаясь к горожанам. – Мы, кончено, думаем о дне настоящем: какие задачи у нас стоят, что нужно сделать, чтобы наш край развивался, был краше, и в нем было уютнее и теплее. и, конечно, мы думаем о будущем, будущем своих семей, своих детей".

Не забыл он поздравить пермяков и с Днем города. А после того, как старт торжествам был дан, врио главы Прикамья вручил паспорта молодым жителям региона.

Как отмечает агентство Regnum, на протяжении всего сегодняшнего дня жителей региона ожидают яркие концертные программы. Так, а главной сцене идет выступление артистов из разных городов страны: Перми, Екатеринбурга, Казани и Москвы. В финале концерта выступит популярный российский певец Сергей Лазарев.

На городской эспланаде расположились интерактивные развлекательные площадки. Здесь, в частности, проходит Всероссийский чемпионат по уличным танцам "Все стили в силе". В этом году Пермь стала единственной отборочной площадкой на чемпионат мира по брейк-дансу "Red Bull BC One'17".

Также на этой площадке развернулся Международный фестиваль кузнечного искусства "Горнило Сварога". Кстати, последнее мероприятие проходит в городе уже в девятый раз. И из года в год оно собирает десятки мастеров из разных уголков страны и из-за рубежа.

Кроме того, в городе проходит региональный фестиваль боевых искусств. Его гостям представляются японские, китайские, корейские, вьетнамские и французские виды единоборств. Всего для показа запланировано около трех десятков выступлений. Также все желающие могут посмотреть исторические средневековые бои, японские танцы с веером, фехтование. А пока родители отдыхают, их дети могут принять участие в работе специализированных развлекательных интерактивных площадок.