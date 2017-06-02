У Вячеслава Малафеева нашли подпольное казино

В Санкт-Петербурге следователи и сотрудники Управления экономической безопасности МВД конфисковали из помещения, принадлежащего Вячеславу Малафееву, 24 игровых автомата, пять покерных столов, одну рулетку и миллион рублей. Подпольный игровой зал находился в доме №9 литера А по Корпусной улице.

Полиция провела рейд вечером 1 июня. В зале застигли врасплох трех крупье, охранника и пятерых игроков. В ходе проверки выяснилось, что помещение принадлежит бывшему вратарю "Зенита" Вячеславу Малафееву, который по окончании карьеры сосредоточился на развитии собственного агентства недвижимости "М16".

После обнаружения подпольного казино Малафеева вызвали на место для дачи объяснений и попросили предоставить договор аренды, пишет "Фонтанка". Официальных заявлений от известного футболиста пока не поступало.

Спортсмен не скрывал, что любил проводить время в казино. В интервью изданию online812.ru он признался, что ночи напролет сидел за автоматом или игровым столом, а под утро с красными глазами шел на тренировку.

"Пока перед глазами весело крутятся трефы и бубны, думаешь только о том, когда сможешь прийти сюда в следующий раз" – пояснил Малафеев. Справиться с пагубной привычкой ему помогла жена Марина, предложившая выбрать между семьей и игрой.