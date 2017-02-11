"Зенит-Арена" прошла первый тест болельщиками
Целью акции "Первый посетитель" была проверка технической
готовности нового стадиона к крупным спортивным событиям. Количество участников
мероприятия составило около 10 тысяч человек.
Новая арена впервые приняла зрителей – до этого момента ее посетителями были лишь те, кто отвечает за ее строительство и функционирование. Красавец стадион встретил болельщиков и продемонстрировал им во всей красе свои сервисы и техническое оснащение.
Почетным гостем мероприятия стал легендарный вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев. Сопровождало массовую акцию красочное шоу, в том числе мото‑ и световое представления.
Примечательной особенностью "Зенит-арены" является
выкатное поле, которое позволяет сохранить газон в условиях непростого климата.
Уникальные механизмы позволяют в хорошую погоду находиться полю под открытом
небом, а в ненастье отправиться его в укрытие. Это улучает процесс аэрации и помогает
сохранять высокое качество травяного покрытия.
Во время культурно-массовых мероприятий, не связанных с проведением футбольных матчей, и соревнований по другим видам спорта выкатное поле будет располагаться за пределами стадиона. Это помогает и сберечь газон, и значительно расширяет функциональные возможности арены.
За всем происходящим на стадионе и вокруг него следит новейшая система видеонаблюдения: она позволяет контролировать ситуацию на трибунах и в подтрибунных помещениях. Также арена может похвастаться и очень высокой энергоэффективностью – A++. Естественно, что новый стадион полностью адаптирован для посетителей с ограниченными возможностями – он оборудован специальными лифтами, туалетными комнатами, пандусами, указателями.
В соответствии с требованиями времени вход-выход посетителей обеспечивает полностью автоматизированная платежно-пропускная система. Все территория стадиона покрывается сетью Wi-Fi.
"Зенит-арена" стала четвертым стадионом в мире, где применяется технология выкатного поля. Помимо Санкт-Петербурга таким технологическим решением могут похвастаться: "Фелтинс-Арена" в немецком Гельзенкирзене, голландский "Гелредом" и "Юниверсити оф Финикс Стэдиум" в США.
Вместимость нового стадиона 67 тысяч 800 зрителей во время спортивных соревнований, а при проведении концертов на арене могут одновременно размещаться до 80 тысяч человек. "Зенит-арена" в 2017 году примет четыре матча Кубка конфедераций, включая игру-открытие и финал.
В рамках мундиаля 2018 года на стадионе пройдут семь матчей, включая встречу за третье место. После турниров на стадионе будет проводить матчи питерский "Зенит", а также проходить культурно-массовые мероприятия.
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