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Спорт

"Зенит-Арена" прошла первый тест болельщиками

Стадион "Зенит-Арена". Фото: piterarena.com
Тысячи петербуржцев и гостей города стали участниками масштабного действа на новом стадионе. Они пришли на новую арену в рамках мероприятия "Первый посетитель" и стали первыми, кто смог убедиться в готовности спортивного комплекса к проведению массовых событий.
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Целью акции "Первый посетитель" была проверка технической готовности нового стадиона к крупным спортивным событиям. Количество участников мероприятия составило около 10 тысяч человек.

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Новая арена впервые приняла зрителей – до этого момента ее посетителями были лишь те, кто отвечает за ее строительство и функционирование. Красавец стадион встретил болельщиков и продемонстрировал им во всей красе свои сервисы и техническое оснащение.

 Почетным гостем мероприятия стал легендарный вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев. Сопровождало массовую акцию красочное шоу, в том числе мото‑ и световое представления. 

https://vk.com/stadium_zenit

Примечательной особенностью "Зенит-арены" является выкатное поле, которое позволяет сохранить газон в условиях непростого климата. Уникальные механизмы позволяют в хорошую погоду находиться полю под открытом небом, а в ненастье отправиться его в укрытие. Это улучает процесс аэрации и помогает сохранять высокое качество травяного покрытия.

Во время культурно-массовых мероприятий, не связанных с проведением футбольных матчей, и соревнований по другим видам спорта выкатное поле будет располагаться за пределами стадиона. Это помогает и сберечь газон, и значительно расширяет функциональные возможности арены.

https://vk.com/stadium_zenit

За всем происходящим на стадионе и вокруг него следит новейшая система видеонаблюдения: она позволяет контролировать ситуацию на трибунах и в подтрибунных помещениях. Также арена может похвастаться и очень высокой энергоэффективностью – A++. Естественно, что новый стадион полностью адаптирован для посетителей с ограниченными возможностями – он оборудован специальными лифтами, туалетными комнатами, пандусами, указателями.

В соответствии с требованиями времени вход-выход посетителей обеспечивает полностью автоматизированная платежно-пропускная система. Все территория стадиона покрывается сетью Wi-Fi.

"Зенит-арена" стала четвертым стадионом в мире, где применяется технология выкатного поля. Помимо Санкт-Петербурга таким технологическим решением могут похвастаться: "Фелтинс-Арена" в немецком Гельзенкирзене, голландский "Гелредом" и "Юниверсити оф Финикс Стэдиум" в США.

https://vk.com/stadium_zenit

Вместимость нового стадиона 67 тысяч 800 зрителей во время спортивных соревнований, а при проведении концертов на арене могут одновременно размещаться до 80 тысяч человек. "Зенит-арена" в 2017 году примет четыре матча Кубка конфедераций, включая игру-открытие и финал.

В рамках мундиаля 2018 года на стадионе пройдут семь матчей, включая встречу за третье место. После турниров на стадионе будет проводить матчи питерский "Зенит", а также проходить культурно-массовые мероприятия.

Автор: Дмитрий Куклин11 февраля 2017, 18:06

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