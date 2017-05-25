Россияне стали чемпионами мира по программированию

Чемпионат мира по программированию ACM ICPC в седьмой раз выиграли российские специалисты. На первенстве, проходившем в Рапид-Сити (штат Южная Дакота, США) победили студенты из Санкт-Петербурга.

Россию на чемпионате представляли 13 команд: кроме трех коллективов из Северной столицы, на ICPC приехали программисты изМосквы, Новосибирска, Саратова, Томска, Екатеринбурга, Самары, Перми и Петрозаводска.

Студенты Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) показали высокий класс, в седьмой раз завоевав звание чемпионов. "Сборная вуза смогла правильно решить 10 задач из 12, потратив на это наименьшее количество времени. Именно время решения задач и меньшее число неудачных попыток их сдачи обеспечило команде седьмой кубок ACM ICPC", – говорится в сообщении пресс-службы ИТМО.

Чемпионат ICPC – самое престижное в мире интеллектуальное состязание молодых программистов. Он проводится с 1977 года под эгидой международной Ассоциации вычислительной техники (Association for Computing Machinery, ACM). Ежегодно в первенстве принимают участие десятки тысяч студентов высших учебных заведений со всего мира, в финал попадают около 100 команд, передает ТАСС.

Второе место в чемпионате заняла команда Варшавского университета, третье – Сеульский университет. Студенты СПбГУ, которые победили в чемпионате 2016 года, в этом году заняли четвертое место. А питерцы сохранили статус рекордсмена по числу побед на мировом первенстве по спортивному программированию.