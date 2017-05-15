Найденный на улице столицы пятиметровый питон скончался

Найденного на севере Москвы пятиметрового питона пытались спасти сотрудники зоопарка, однако змея скончалась. Причиной смерти стало переохлаждение, передает "360".

"Питон умер. Нам его привезли в очень плохом состоянии. Находился он на улице, в условиях, которые были для него явно неподходящими. К сожалению, он не выдержал этого всего", – сообщила руководитель пресс-службы Московского зоопарка Ольга Вайншток.

Пятиметрового питона нашли во дворе одного из домов на Дмитровском шоссе. Животное лежало возле мусорных баков.