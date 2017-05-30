Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею

Рекордная сумма выигрыша в государственную лотерею снова досталась жителю Новосибирска. В истории лотереи это уже второй случай.

Впервые в истории лотереи "Гослото "4 из 20" организаторы выставили на кон триста миллионов рублей. Рекордная сумма досталась жителю Новосибирска. Победитель приобрел билет на официальном сайте организаторов всего за сто рублей, – сообщают организаторы розыгрыша.

"Это просто праздник какой-то! Фантастика, фантастика и еще раз фантастика! Победитель – житель Новосибирска! Минимальная комбинация принесла ему целое состояние. Дорогой победитель! Это все правда! Вы на самом деле выиграли 300 миллионов. Теперь вам необходимо оформить этот выигрыш. Приглашаем вас в центральный офис "Столото"", – зазывает новоиспеченного миллионера сайт "СтоЛото".



Как сообщали Dni.Ru, треть миллиарда рублей 21 мая достались жителю Краснодарского края. Сочинец приобрел лотерейный билет через приложение, установленное на смартфоне. Покупка обошлась будущему миллионеру в 700 рублей, уточнили организаторы.



"Да, маленький гаджет, который легко умещается в кармане, принес счастливчику главный выигрыш всей его жизни. Билет стоил 700 рублей. Это была развернутая ставка (одно поле, в котором было отмечено семь чисел). Благодаря победам в других категориях общий выигрыш стал больше на 495 тысяч рублей и составил 365 180 787 рублей", – говорится на официальном сайте "СтоЛото".

Напомним, что перед сочинцем предыдущим чемпионом по выигранным в лотерею деньгам был житель Новосибирска. В феврале 2016 года он стал богаче на 358 358 466 рублей, побив рекорд жителя Омска – 184 513 482 рубля.

