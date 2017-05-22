Сочинец сорвал самый крупный лотерейный куш в истории
Сочинец приобрел лотерейный билет через приложение, установленное на смартфоне. Покупка обошлась будущему миллионеру в 700 рублей, сообщили организаторы.
"Да, маленький гаджет, который легко умещается в кармане, принес счастливчику главный выигрыш всей его жизни. Билет стоил 700 рублей. Это была развернутая ставка (одно поле, в котором было отмечено семь чисел). Благодаря победам в других категориях общий выигрыш стал больше на 495 тысяч рублей и составил 365 180 787 рублей", – говорится на официальном сайте "СтоЛото".
За выигрышем миллионеру придется приехать в Москву. Организаторы пообещали расспросить победителя, как он распорядится этими средствами.
Напомним, что предыдущим чемпионом по выигранным в лотерею деньгам был житель Новосибирска. В феврале 2016 года он стал богаче на 358 358 466 рублей, побив рекорд жителя Омска – 184 513 482 рубля.
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