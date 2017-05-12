Безработный выиграл в лотерею $50 млн

Житель Сиднея (Австралия), пожелавший не раскрывать свою личность, выиграл в лотерею 50 миллионов долларов. Примечательно, что мужчина не может найти работу с начала 2017 года.

Безработный 30-летний баловень судьбы собирается поделиться крупной суммой. Он хочет, чтобы радость от выигрыша с ним разделили близкие. Часть денег мужчина отдаст семье, друзьям и благотворительным фондам.

Безусловно, он несказанно рад, что фортуна ему улыбнулась. "Жизнь меняется! Я даже не знаю, сколько нулей в 50 миллионах", – цитирует австралийца ABC News. Известно, что самую большую сумму в истории Австралии – 70 миллионов долларов – в прошлом году выиграла супружеская пара из штата Квинсленд.

Курьезный случай произошел ранее в США. Напомним, американец Ронни Мьюзик около трех лет назад выиграл в лотерею три миллиона долларов и решил вложить их в наркотики. При обыске его дома правоохранители нашли наркотики на сумму в несколько миллионов долларов и около пятисот тысяч долларов наличными. Помимо этого, были обнаружены 11 единиц оружия и несколько тысяч патронов. В итоге ближайшие два десятка лет горе-предприниматель проведет за решеткой.

Как писали Dni.Ru, в 2001 году безработные супруги Мухаметзяновы выиграли миллион долларов (28 миллионов рублей) в лотерею "Бинго-шоу". Однако они так активно отмечали сорванный куш, что за 15 лет у них не осталось ни копейки от приза.