Калининград принял региональный финал олимпиады "Умницы и умники"

В Калининграде в понедельник, 29 мая, состоялась финальная игра региональной интеллектуальной олимпиады "Умницы и умники". В съемке известной передачи приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Калнинградской области Антон Алиханов и бессменный ведущий "Умников и умниц" профессор Юрий Вяземский.

Как сообщают "Вести-Калининград", участниками интеллектуального состязания стали девять финалистов. Кроме того, присутствовали 45 "теоретиков". Все они были отобраны по результатам творческого эссе и очного собеседования. Региональная гуманитарная олимпиада "Умники и умницы Калининградской области" проводится среди десятиклассников.

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Тема финала звучала так: "Калининград – время советское: образование, литература, космос". Участники финала должны были знать не только основные факты из истории и жизни города, но и продемонстрировать более углубленные познания, связанные с научными достижениями Калининграда.





Участники интеллектуального состязания посоревновались в классических для "Умников и умниц" конкурсах. среди них "Пролог", "Агон", "Эпилог" и "Сеперфинал".

"Умницы и умники" – это уникальный проект на российском телевидении и в системе школьного образования России. Фактически, викторина является телеверсией конкурса поступления в один из самых престижных российских вузов - МГИМО.