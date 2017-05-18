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Регионы

Калининградская область станет пилотным регионом по раздельному сбору мусора

Фото: vk.com/rosnarodfront
Эксперты предлагают сделать Калининградскую область пилотным регионом по раздельному сбору мусора с приоритетом переработки над захоронением. Такая инициатива была выдвинута в рамках Межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Калининграде.
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"В Калининградской области для этого есть все необходимые условия для организации раздельного сбора мусора: желание граждан; желание и готовность участников отрасли обращения с отходами, а это сборщики, обработчики, переработчики, желание властей стать первым регионом в стране, успешно реализовавшим раздельный сбор", – отметил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Олег Иванов.

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Вместе с тем он  подчеркнул, что для успешной реализации инициативы требуется решить вопрос с необъективной территориальной схемой обращения с отходами. "Ее необходимо пересмотреть как можно скорее. В этом властям Калининградской области готовы помочь и активисты, и эксперты Общероссийского народного фронта со всей страны", – резюмировал эксперт.

Участие в конференции принимает временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, власти региона учтут рекомендации общественников и закроют полигон твердых коммунальных отходов, расположенный в поселке имени Космодемьянского. Как отметил Алиханов, вопрос с полигоном будет решен в течение этого и первой половины следующего года. Кроме того, он поблагодарил общественников за их деятельность по улучшению экологической ситуации в регионе.

"Спасибо большое за внимание, за то, как вы работаете и подстегиваете нас, региональную власть, муниципалитеты. Это крайне важная для нас работа", – сказал он.

Антон Алиханов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

В свою очередь, координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил в рамках конференции, что за два года работы Центру удалось выявить экологических нарушений на общую сумму более 122 миллиардов рублей. "Спасено от вырубок около 250 тысяч гектаров леса, сохранено более 60 особо охраняемых природных территорий. Кроме того, в результате наших обращений было заведено около 170 административных и уголовных дел в отношении нарушителей. Были достигнуты положительные решения по 1,4 тысячи обращениям от граждан", – отметил Гутенев.

Кроме того, Центром были разработаны два федеральных закона об усилении ответственности за некачественное лесовосстановление для лесных арендаторов, а также о создании "зеленого щита" вокруг российских городов. Стоит отметить, что оба нормативно правовых акта были рассмотрены во всех чтениях и уже вступили в свою законную силу. "Кроме того, нами инициировано около 100 общественных предложений, посвященных решению экологических вопросов, которые были направлены в федеральные органы исполнительной власти", – подчеркнул Гутенев.

В то же время, по словам Гутенева, в ходе конференции будут подниматься некоторые важные для санитарного состояния городов проблемы, в том числе вопрос перехода к раздельному сбору мусора и переработки отходов. По итогам мероприятия "фронтовики" направят предложения органам власти. Наиболее важные и актуальные из них будут представлены на большом экологическом форуме ОНФ осенью этого года.

В свою очередь, эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, председатель организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин подчеркнул, что конференция в Калининграде проходит в современном и технологичном формате, что дает возможность каждому российскому региону озвучить свои предложения по улучшению экологической ситуации. "Будет включение из всех регионов, которые входят в ЦФО и СЗФО. Мы бы хотели видеть от калининградцев больше обратной связи по "Интерактивной карте свалок". Вся информация, которая будет получена нами, войдет в экологический рейтинг субъектов России, который выйдет в июне", – отметил он.

Фото: instagram.com/onf_front

Кроме того, в рамках Межрегиональной экологической конференции ОНФ в СЗФО и ЦФО в Калининграде ее участники выступили за ужесточение ответственности за нарушения в сфере обращения с отходами. Общественники уверены, что для этого необходимо пересмотреть устаревшие санитарные нормы и правила.

Среди предлагаемых мер: разработка механизма закрепления территории за ответственными лицами, внесение  изменений в Федеральный классификационный каталог отходов через включение в него нового вида отходов – "снег и лед, загрязненные отходами" и другие.

По словам Андрея Нагибина, проект ОНФ "Интерактивная карта свалок" уже превратился в эффективный инструмент народного контроля за санитарным состоянием регионов. "Мы рекомендуем Правительству России, при реализации мероприятий государственных программ по ликвидации мест накопленного экологического ущерба в Арктике, учесть отмеченные на карте свалок метки в Арктической зоне", – сказал он.

Автор: Иван Поляков18 мая 2017, 17:18

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