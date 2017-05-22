Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай

Стали известны новые подробности ДТП в Екатеринбурге с участием трамвая и элитного автомобиля Rolls-Royce. Как выяснилось, перед аварией шофер роскошной машины отвозил на мероприятие артистку Анну Семенович.

Инцидент произошел 19 мая 2017 года на улице Радищева, в результате происшествия никто не пострадал, передает URA.RU. Лимузин попал в аварию после того, как отвез поп-звезду Анну Семенович на концерт в честь открытия ресторана "Гранд Урюк".

Вскоре после инцидента стало известно, что сам автомобиль принадлежит владельцу автосалона "Штерн" Евгению Козлову. Впрочем, позднее один из екатеринбургских бизнесменов опроверг эту информацию.

В то же время собеседник издания отметил, что, по оценкам официальных дилеров, ремонт машины обойдется автомобилисту в два миллиона рублей. Пользователи социальных сетей уже прозвали это ДТП "самой дорогой аварией Екатеринбурга". Отметим, что, по данным СМИ, владелец Rolls-Royce уже договорился с мастерами, которые готовы воссоздать ему первозданный вид лишь за полмиллиона рублей.

Напомним, в марте 2017 года на Новорижском шоссе в Подмосковье произошла серьезная авария с участием седана Mercedes-Maybach S-Класса. Кузов элитной иномарки получил серьезные повреждения, а переднее левое колесо и вовсе оказалось вырвано. О происшествии первыми сообщили пользователи социальной сети "ВКонтакте".