Maybach лишился колеса после ДТП под Москвой

На Новорижском шоссе в Подмосковье произошла серьезная авария с участием седана Mercedes-Maybach S-Класса, передает "Газета.ru". Очевидцы сняли место ДТП на фото. На снимках видно, что кузов элитной иномарки получил серьезные повреждения, а переднее левое колесо вовсе оказалось вырвано. Кроме того, в салоне, со стороны водительского кресла, сработала подушка безопасности.