Наивный москвич отправил 4000 смс ради победы в лотерее

В Таганском суде Москвы рассматривалось необычное дело. Истец пытался отсудить у организаторов лотереи денежную компенсацию за то, что не получил приз.

Житель столицы требовал вернуть ему стоимость СМС-сообщений, а также компенсировать моральный вред, причиненный ему организаторами СМС-викторины. В иске говорилось, что заявитель в период с 27 октября по 30 ноября отправил на указанный короткий номер 3 926 сообщений. Стоимость каждого из них составила 42,34 рубля.

Таким образом мужчина пытался выиграть автомобиль по акции "60 дней – 60 автомобилей". Он потратил в общей сложности 166 226,84 рубля, но так и не получил заветный приз. По мнению истца, вопросы викторины были составлены некорректно, а его правильные ответы не регистрировались.



Суд отказал азартному москвичу в компенсации стоимости почти четырех тысяч сообщений. Было установлено, что ответчик соблюдал все условия акции, а истец действовал добровольно.

Ранее активисты движения "Я люблю Россию" собрали более 60 тысяч подписей против законопроекта, разрешающего использование лотерейных аппаратов и видеолотерейных терминалов. Как писали Dni.Ru, против разработанных поправок в закон "О лотереях" было собрано более десяти тысяч "живых" подписей. При этом около 50 тысяч человек выразили свое мнение в интернете под соответствующей петицией.