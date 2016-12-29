Как деньги портят людей

А что, собственно, мы вообще думаем о деньгах? Иногда мы думаем: были бы деньги – и все было бы по плечу, потому что, будем откровенны, и здоровье, и даже любовь на них купить очень даже можно. Иногда мы играем в игру "Если бы у меня был миллион" и расписываем, кого бы одарили и как бы побаловали себя путешествиями, налаженным бытом и исполнением всех желаний. Иногда – если на нас находит внезапное трезвое прозрение, – тихонько "заказываем" себе ровно столько денег, чтобы о них просто не думать.

Но самое главное, о чем мы не просто думаем, а в чем прямо-таки уверены, это вот что: уж мы-то лично совершенно точно достойны обладания и прекрасно сумеем ими распорядиться. И не зарплатой, знаете ли, а той непредставимой суммой, которую принято именовать большими деньгами.

А что, такое возможно?

Отчего же нет? Периодически жизнь подбрасывает нам весьма красноречивые примеры. То и дело мы узнаем о людях, которым каким-то образом в этом смысле повезло. Может, они родились в богатой семье и катаются как сыр в масле, беря деньги "в тумбочке". Может, им привалило наследство. А может – и такое, как ни странно, действительно случается – выиграли в лотерею или в казино.

Помните россиянку, сорвавшую джекпот на 30 миллионов? Ту, что в результате спилась и умерла через пять лет, последовательно потеряв все, что приобрела? А семейство, выигравшее на телешоу и буквально через год оказавшееся на пороге нищеты? На самом деле, существуют целые списки несчастных счастливчиков, которым оказалось не по силам внезапно свалившееся на них богатство. Достаточно "прогуглить" соответствующий запрос – и ахаешь, читая о нелепейших растратах баснословных сумм, глупейшей расточительности и крайне печальных финалах сказочных поначалу историй.

Впрочем, жить с большими деньгами порой оказывается непросто и людям совсем другого склада. Тем, кто сколачивал их годами упорного труда. Тем, кто копил и не транжирил. Без преувеличения великому Рокфеллеру, превратившемуся в конце концов в скупого рыцаря, скрягу, лишенного всяких человеческих эмоций. Или не менее великому Генри Форду, державшего "денежным" кулаком семью в страшном захвате – и воспитавшему наследников-алкоголиков, отстегивавших миллионные отступные многочисленным женам при разводе.

Что уж говорить о разнообразных мажорах, избалованных детках или обезумевших от вседозволенности любовницах, спускающих баснословные суммы на развлечения одно другого рискованней? Дети на дорогих машинах, устраивающие опасные гонки по городу, пресыщенные жены, подсевшие на наркотики и казино, светские львы, с пародийным шиком прикуривающие от стодолларовой купюры, или разведенные светские львицы, гибнущие в нищете, обобранные случайными аферистами…





Мы все это видели – и все задавались вопросом: а почему, собственно, они тратят деньги именно так? Почему не благотворительность, не лекарства или аппараты для больных людей, не патронаж хосписа? Почему, в конце концов, не учеба, не амбициозный проект, не вложения в научные исследования? Почему они избавляются от денег так нелепо, глупо и презрительно? Так… словно они их не любят, а ненавидят? И почему деньги идут именно к ним?

А действительно, почему?

А потому, что деньги – это вообще универсальная лакмусовая бумажка. Мало что так проявляет сущность человека. Мало что обладает таким мощным искусительным зарядом.

На самом деле, психологи выделяют четыре типа людей, которые притягивают большие деньги. Существует даже такое понятие "финансовый темперамент". Согласно ему встречаются:

бережливые магниты. Они наделены фантастической целеустремленностью, получают все, что хотят, а потом с успехом сохраняют и преумножают полученное;

магниты-транжиры. Их финансовая стабильность – канат, на котором они балансируют. Тратят самозабвенно, но слишком обольщаются на предмет неоскудения доходов. В кризисных ситуациях проигрывают по всем статьям, самоуверенно отказываясь "затянуть пояс";

бережливые "репелленты". Да-да, именно "репелленты" в том самом значении слова. Те, кто притягивая отталкивает. В погоне за богатством они обрекают себя на изматывающий труд и бьются как рыбы об лед. Деньги приходят к ним трудно, но легко уходят, как в бочку проваливаются. С энергией богатства они совладать не в состоянии;

"репелленты"-транжиры. Природные расточители, постоянно сталкивающиеся с финансовыми прорехами. Бывает, много работают, но часто ищут денег другими способами – игрой, долгами, лотереями.

Почему все они такие, какие есть? В первую очередь потому, что сочетают усвоенные семейные модели с личными особенностями в отношении к деньгам. А откуда эти самые деньги берутся? Когда мы говорим о по-настоящему больших суммах, источников обычно три: бизнес; случайные деньги (выигрыш или неожиданное наследство); ожидаемое наследство (в первом или более позднем поколении). И каждый вариант несет свои риски.

Скажем, если наследство получает человек в первом поколении, то у него еще попросту не выработаны модели культуры управления деньгами, и растратить его проще простого. Если наследники – уже в следующих поколениях и их несколько, то запросто возможны внутренние ревнивые интриги в сочетании с убежденностью в своем праве на незаработанное.





Случайные же деньги и вовсе зачастую производят шоковый эффект от восторга нежданного обладания. Но, не оплаченные собственным трудом, легко спускаются.

А что до денег, полученных собственным тяжелым трудом и работой над собственным бизнесом, то здесь разбогатевшему человеку проще простого поддаться искушению гордыней и начать относиться к ним как к инструменту властного изменения мира.

В общем, риск так или иначе вступить в противоречие с собственными большими деньгами есть у каждого, как их ни получи. И это, надо сказать, здорово влияет на характер и жизнь.

И что же может случиться?

Большие деньги могут превратить человека в одиночку: он начинает подозревать всех вокруг в стремлении его использовать и обокрасть и выстраивает дистанцию. На эту тему есть потрясающая старая сказка "Холодное сердце" – о том, как разбогатевший хороший герой последовательно лишает себя любви и дружбы, не желая ни с кем делиться и никому помогать.

Впрочем, бывает и обратный случай: когда человек испытывает преувеличенное чувство вины и стыда перед теми, кому не так повезло, и теми, кто им умело манипулирует. В результате обрастает кровососами и мошенниками, удачно выдаивающими его до остатка. У него появляется множество лучших друзей и советчиков – ровно до той минуты, пока деньги еще при нем.

С другой стороны, разбогатевший человек – прекрасная мишень для всевозможных зависимостей, все более дорогих и все менее здоровых. Дорогой алкоголь – все равно алкоголь, что уж говорить о наркотиках или покупном сексе. При этом ощущения рано или поздно притупляются, а значит, нужно пробовать все большие дозы все более будоражащих увлечений. Собственно, отсюда и выходят чудовищные игры с адреналином, примеры которых даже приводить не хочется.

При этом у человека начинаются серьезные проблемы со способностью к сочувствию. Большие деньги порабощают, но ему-то кажется, что он их царь и "владычица морская". Каким бы способом эти деньги ни были получены, ощущение избранности и права заставляет владельца смотреть на других – жалких бедных неудачников – сверху вниз, в глубине души считая их людьми второго сорта. "Ничего личного, это бизнес". "С какой стати поощрять нахлебников?" "Всем не напомогаешься". Кто из нас такого не слышал?

Что ж, пусть этот богач не хочет никому помогать, а хочет радовать только себя любимого. Но вот незадача, у него непременно случается еще и беда с воображением. На что тратить-то? Перед ним – набор стереотипов в диапазоне от Великого Гэтсби до семейства Кардашьян. Он видел в кино и глянцевых журналах, как надо тратить деньги и наслаждаться жизнью (потому что деньги – они же для наслаждения, читал он недавно где-то). И начинается. Дома. Автопарк. Яхты-самолеты. Бесконечное, сначала упоенное, а потом какое-то даже тоскливое потребительство. И боле ничего.

В общем, картина выходит неутешительная. Неумение обращаться с деньгами, отсутствие практики, примеров и привычек, неспособность вообще мыслить в категориях финансовой стабильности и высокого дохода – плохие помощники. Вот и получается по поговорке "не в коня корм".





Так, может, ну их совсем?

Если не чувствуете в себе достаточной уверенности, то, может, и правда "ну их"? В конце концов, мечтаем-то мы о волшебной палочке, а все вышеизложенное описывает скорее мельничный жернов на шее. И звучит как-то безнадежно. Но, к счастью, у нас перед глазами есть и иные примеры. Есть Марк Цукерберг с женой, тратящий крупные суммы на благотворительность. Есть целое созвездие богатых наследниц – от дочери олигарха Ваниши Миттал до дочери нью-йоркского мэра Джорджины Блумберг, – работающих с полной отдачей и игнорирующих традиционные соблазны золотой молодежи. Есть и менее известные люди, наши скромные соотечественники, исправно платящие "десятину" и отдающие солидные суммы на помощь другим. Люди, которым повезло и которые умело распорядились своим везением.

А значит, все не так уж безнадежно. Хотеть больших денег – вполне позволительно. Но стоит, все же, мечтая о них, мечтать и о мудрости, зрелости и точном расчете. А еще имеет смысл потихоньку тренироваться на тех деньгах, которые доступны уже сейчас. Мы уже когда-то беседовали об этом и изучали правила обеспеченных удачливых людей. Вот и давайте их себе напомним, а уж если и правда привалит богатство, просто масштабируем процесс. Знаете это выражение: если сумеешь руководить тремя людьми, то сможешь и тремя тысячами. Вот и с деньгами нечто подобное.

Я не большой сторонник оживлять неодушевленное, но давно убеждена: деньги действительно обладают энергией. Вопрос: как с ней справляться, как контролировать и как направлять в нужное русло? Деньги могут поощрять и могут наказывать. Могут нести счастье и беду. Могут быть надежными друзьями и коварными врагами. Главное – знать, чего от них можно ожидать.