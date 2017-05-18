Путин сделал прапорщику именной подарок

Бывший старшина роты ВДВ написал российскому президенту письмо. В нем старший прапорщик запаса попросил Путина о личном подарке.

Дмитрий Котенко давний и последовательный сторонник российского президента и его политического курса. Старший прапорщик признателен Путину за его отношение к военнослужащим, военным пенсионерам, участникам боевых действий а также за противодействие коррупции, – пишет пресс-служба администрации Новороссийска.

"Я и жильё в Новороссийске получил только благодаря такому отношению к военным", – пояснил Дмитрий Котенко.



Мечтой отставного ВДВшника был личный подарок от кумира. Было решено написать Путину личное письмо. Бывшие сослуживцы подняли старшего прапорщика на смех, но тот оставался непреклонен и верил в своего президента.

Злопыхатели умолкли, когда из Администрации президента в администрацию Новороссийска пришло указание вручить автору письма портрет Владимира Путина с личным президентским автографом.

Надежда Галкина, заместитель главы Новороссийска, уже отчиталась в исполнении президентского поручения.