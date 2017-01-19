Стильный Медведев рассмотрел подарок Путина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пришел на встречу с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в стильном пиджаке. Глава государства Владимир Путин, также присутствовавший на встрече, подарил политику к его юбилею карту древней Тартарии.

Костюм Медведева – одна из самых ярких деталей на фотографиях со встречи с Минтимером Шаймиевым. Премьер надел двубортный черный пиджак в белую вертикальную полоску. Под ним – привычная голубая рубашка с синим галстуком.

Встреча политиков была приурочена к 80-летнему юбилею первого президента Татарстана. Владимир Путин вручил ему карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау, сообщается на официальном сайте Кремля.

"Я хочу Вас поблагодарить и за совместную работу в предыдущие годы, и за то, что Вы делаете в последнее время, в том числе по изучению нашей общей культуры и истории. Это очень важная работа, одна из, может быть, самых важных, которыми мы должны заниматься", – заявил российский лидер.

Минтимер Шаймиев поделился с президентом и премьером достижениями возглавляемого им фонда по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана и строительству Болгарской исламской академии. По его словам, собор станет полной копией утраченного в 1932 году оригинала, а академия будет достроена уже весной 2017 года.

Жду когда наконец он предстанет в любимом боди... pic.twitter.com/rWyrBfEnSm — Mark Feygin (@mark_feygin) 23 февраля 2016 г.

Отметим, Дмитрий Медведев уже не первый раз поражает россиян внешним видом. Например, в феврале 2016 года премьер-министр во время лыжной прогулки по Красной Поляне был одет в стильную красную куртку. Спустя год чиновник вновь появился в ней на публике.