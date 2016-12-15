Путин подарил Абэ самовар и "русскую тройку"

После переговоров в Нагано президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обменялись подарками. Российский лидер преподнес японскому коллеге старинный тульский медный самовар.

Помимо раритетного самовара 1870 года выпуска на память о своем визите Путин презентовал Абэ картину современного художника Игоря Разживина "Русская тройка в Коломенском". На картине в стиле городского пейзажа изображена скачущая тройка лошадей морозным зимним днем.

В свою очередь, премьер-министр Японии преподнес российскому лидеру пергамент с репродукцией японской картины "Прибытие Путятина", сообщает сайт "Комсомольская правда". На нем изображен момент прибытия корабля российского адмирала Путятина в город Симода в 1855 году, где состоялась встреча с чиновником Тосиакирой Кавадзи.

Репродукция создана с помощью лазерного принтера, разработанного для графического искусства. Бумага "хонминоваси", на которую нанесено изображение, является государственной культурной ценностью.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Японию с двухдневным рабочим визитом. С премьер-министром Синдзо Абэ они намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничеством в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Еще одна важнейшая тема – обсуждение мирного договора. Японию интересует и разрешение спора по поводу Курильских островов.