Необычное увлечение сына Владимира Высоцкого

Сын Владимира Высоцкого, актер, режиссер и сценарист Никита Высоцкий, стал инвестором фермы по разведению кроликов в Калужской области. Хозяйство в пригороде Юхнова принадлежит его жене Анне.

Семейное фермерское хозяйство было основано в 2012 году. Через год супруга Никиты Высоцкого прошла конкурсный отбор и стала участником ведомственной целевой программы развития семейных животноводческих ферм, сообщается на официальном сайте правительства Калужской области.

Анна получила грант в размере 8,5 миллиона рублей на создание кроликофермы на тысячу кроликоматок. Общая стоимость фермерского проекта составила 40 миллионов рублей.

Ежегодно хозяйство планирует выращивать и реализовывать более 55 тысяч кроликов. Разводить планируется животных породы хиалус. Это одна из лучших мясных пород в мире.

На торжественном мероприятии в честь открытия фермы принял участие глава Министерства сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов. Он подчеркнул, что это хозяйство стало крупнейшим в Центральном федеральном округе. Министр также отметил, что в регионе существует большой спрос на крольчатину, а потому эту отрасль ждет успешное развитие.

Ферма семьи Высоцких оснащена автоматизированными системами, с помощью которых будет осуществляться уход за животными. Также на территории хозяйства построен убойный пункт, мощность которого составляет 500 животных в смену. Ферма предусматривает также системы генетического контроля и искусственного осеменения.