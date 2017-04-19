Необычное увлечение сына Владимира Высоцкого
Семейное фермерское хозяйство было основано в 2012 году. Через год супруга Никиты Высоцкого прошла конкурсный отбор и стала участником ведомственной целевой программы развития семейных животноводческих ферм, сообщается на официальном сайте правительства Калужской области.
Анна получила грант в размере 8,5 миллиона рублей на создание кроликофермы на тысячу кроликоматок. Общая стоимость фермерского проекта составила 40 миллионов рублей.
Ежегодно хозяйство планирует выращивать и реализовывать более 55 тысяч кроликов. Разводить планируется животных породы хиалус. Это одна из лучших мясных пород в мире.
На торжественном мероприятии в честь открытия фермы принял участие глава Министерства сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов. Он подчеркнул, что это хозяйство стало крупнейшим в Центральном федеральном округе. Министр также отметил, что в регионе существует большой спрос на крольчатину, а потому эту отрасль ждет успешное развитие.
Ферма семьи Высоцких оснащена автоматизированными системами, с помощью которых будет осуществляться уход за животными. Также на территории хозяйства построен убойный пункт, мощность которого составляет 500 животных в смену. Ферма предусматривает также системы генетического контроля и искусственного осеменения.
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