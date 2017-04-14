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Студент задушил преподавательницу после ночи любви

Фото: GLOBAL LOOK press/Samot
Полиция Оренбурга расследует жестокое убийство 31-летней преподавательницы вуза. По подозрению в преступлении уже задержан ее 20-летний любовник.
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Тело молодой преподавательницы Оренбургского государственного университета было найдено в ее сгоревшей квартире. Первоначально следователи решили, что Татьяна погибла в результате пожара, однако позже обнаружили на ее шее борозду от удушья, передает Life.ru.

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Позже судмедэксперты подтвердили, что преподавательница была убита, после чего злоумышленник попытался скрыть следы преступления, совершив поджог квартиры. Главным подозреваемым оказался 20-летний студент того вуза, где работала Татьяна. 

По предварительной информации, у преподавательницы и молодого человека был роман. Однако пара тщательно скрывала свои отношения даже от родителей. Как рассказала мать Татьяны, накануне ее смерти она созванивалась с дочерью. Тогда женщина призналась, что провела вечер со своим студентом, после чего тот ушел к себе домой. 

Рано утром, спустя семь-восемь часов после этого разговора, в квартире преподавательницы начался пожар. Предположительно, именно в это время она и была убита. 

Кроме того, из квартиры женщины были похищены 500 тысяч рублей и некоторые предметы техники. По версии следствия, молодой любовник Татьяны сначала расправился с ней, а затем обокрал квартиру и сбежал с места преступления. Известно, что после убийства студент начал активно сорить деньгами.

Юноша с размахом отпраздновал юбилей, щедро накупил подарков друзьям, а также приобрел автомобиль и дорогостоящую одежду. На данный момент студент помещен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".  

Автор: Светлана Сидорчук14 апреля 2017, 14:25

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