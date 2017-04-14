Студент задушил преподавательницу после ночи любви

Полиция Оренбурга расследует жестокое убийство 31-летней преподавательницы вуза. По подозрению в преступлении уже задержан ее 20-летний любовник.

Тело молодой преподавательницы Оренбургского государственного университета было найдено в ее сгоревшей квартире. Первоначально следователи решили, что Татьяна погибла в результате пожара, однако позже обнаружили на ее шее борозду от удушья, передает Life.ru.

Позже судмедэксперты подтвердили, что преподавательница была убита, после чего злоумышленник попытался скрыть следы преступления, совершив поджог квартиры. Главным подозреваемым оказался 20-летний студент того вуза, где работала Татьяна.

По предварительной информации, у преподавательницы и молодого человека был роман. Однако пара тщательно скрывала свои отношения даже от родителей. Как рассказала мать Татьяны, накануне ее смерти она созванивалась с дочерью. Тогда женщина призналась, что провела вечер со своим студентом, после чего тот ушел к себе домой.

Рано утром, спустя семь-восемь часов после этого разговора, в квартире преподавательницы начался пожар. Предположительно, именно в это время она и была убита.

Кроме того, из квартиры женщины были похищены 500 тысяч рублей и некоторые предметы техники. По версии следствия, молодой любовник Татьяны сначала расправился с ней, а затем обокрал квартиру и сбежал с места преступления. Известно, что после убийства студент начал активно сорить деньгами.

Юноша с размахом отпраздновал юбилей, щедро накупил подарков друзьям, а также приобрел автомобиль и дорогостоящую одежду. На данный момент студент помещен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".