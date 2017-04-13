Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида

Полиция нью-йоркского округа Шенанго расследует убийство подростка. Семейная пара расправилась с приемным сыном после просмотра фильма "Манчестер у моря".

По словам прокурора округа Шенанго Джозефа Макбрайда, увидев драму "Манчестер у моря", Эрнст и Хизер Франклин убили 16-летнего приемного сына-инвалида, сообщает "Газета.ru". Супруги сделали это через два часа после просмотра – не исключено, что именно фильм вдохновил их на злодеяние.

Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленники подожгли дом с телом юноши, однако полицейские установили, что он умер до пожара. Франклинам предъявлено обвинение в убийстве, поджоге и подделке вещественных доказательств.

Пара категорически отрицает вину. Кроме того, защита настаивает на снисхождении для Хизер ввиду ее беременности. "Она потеряла одного ребенка полтора года назад и заслуживает, чтобы сейчас ее отпустили на свободу", – заявил адвокат. Следователи выясняют мотивы преступников.

Супруги Франклин усыновили мальчика с ограниченными возможностями в 2012 году. У него наблюдались проблемы с кишечником и мочевым пузырем, пишет Sky News.

Драма режиссера Кеннета Лонергана "Манчестер у моря" рассказывает о нелюдимом слесаре Ли. Узнав о смерти брата, он возвращается в родной город. Позже выясняется, что Ли стал опекуном 16-летнего племянника. В России премьера фильма состоялась в марте 2017 года.