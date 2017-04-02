Бизнесвумен задушила любовника за ошибку в имени

Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям.

С трагической развязкой истории о любви и ревности пришлось столкнуться подмосковным полицейским. На пульт дежурного поступил звонок, в ходе которого столичная предпринимательница призналась, что убила своего возлюбленного, передает "Московский комсомолец".

Со своим ухажером женщина познакомилась на вечеринке у общих друзей. Она – мелкий предприниматель, и он– временно безработный, быстро сошлись и уже спустя полгода дама переехала к своему кавалеру в Подольск в Московской области. К трагической развязке привел романтический вечер – влюбленные решили провести время вместе, при свечах и с шампанским.

Посиделки приблизились к своему логическому завершению и пара перешла к бурным объятиям в постели. Однако любовник в порыве страсти и сам не заметил, как несколько раз назвал свою возлюбленную именем ее подруги. Она же это заметила, однако сперва виду не подала.

Вместо этого расчетливая бизнесвумен дождалась, пока мужчина заснет, взяла в другой комнате шнур от музыкальной колонки, сделала из него петлю и накинула на шею спящего возлюбленного. После этого она разбудила кавалера, высказала ему все, что думает, и задушила.

Обо всем этом стало известно со слов самой ревнивицы – после расправы она позвонила в полицию и рассказала все в деталях. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Максимальное наказание, которое может грозить женщине, составляет 15 лет лишения свободы.