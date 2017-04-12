Минобороны оставило шлейф долгов энергетикам Петербурга

Энергетики Санкт-Петербурга обеспокоены долгами подведомственных Минобороны предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Тема задолженности организаций ЖКХ стала главной на совещании руководства компании "ТЭК Санкт-Петербурга".

По информации "ТЭК Санкт-Петербурга", к 1 марта 2017 года совокупная задолженность всех структур и организаций военного профиля перед ведущей компанией в сфере генерации и транспортировки тепловой энергии на Северо-Западе России превысила миллиард рублей. Из-за постоянной смены подрядчиков не происходило погашение старых долгов, и накапливались новые.



Так, около 346 миллионов рублей остались должны "ТЭК СПб" уже находящиеся в процедуре банкротства организации бывшего холдинга "Оборонсервис": компании "РЭУ" и "Славянка". Их сменили фирмы "ГУЖКХ" и "ГУЖФ", чей совокупный долг насчитывает сегодня 423 миллиона рублей. Обеспокоенность энергетиков вызывает тот факт, что 1 апреля "ГУ ЖКХ" потеряло статус официального поставщика Министерства обороны, и вопрос с оплатой счетов и исков завис в воздухе.

Энергетики 6 апреля встречались с представителями новой эксплуатирующей организации Министерства обороны – "Центральное жилищно-коммунальное управление". Был рассмотрен вариант упрощенного механизма заключения договоров теплоснабжения с этой структурой.

Напомним, что 1 апреля текущего года было создано "Центральное жилищно-коммунальное управление". Этому государственному учреждению передадут полномочия структур, которые отвечали за жилищный фонд, коммунальные объекты и инженерную инфраструктуру Министерства обороны.

Управление создано специально для реформы ведомственного ЖКХ, смысл которой сводится к отказу от аутсорсинга и переходу на прямые контракты с поставщиками. В то же время еще окончательно не решен вопрос с долгами, которые подведомственные Минобороны компании копили перед снабжающими организациями с 2009 года. Ведомство заявило, что не собирается гасить ранее накопленную его структурами задолженность, но с таким подходом не согласились в правительстве.