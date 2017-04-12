Отец пациентки избил врача

В Челябинске на участкового терапевта, прибывшего по вызову в один из домов, напал отец пациентки. Женщина-медик попросила хозяина квартиры убрать собаку, но это не понравилось мужчине. Он стал грубо выталкивать врача и ударил женщину с такой силой, что она ударилась головой о дверь, передает URA.RU.
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