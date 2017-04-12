Отец пациентки избил врача

В Челябинске на участкового терапевта, прибывшего по вызову в один из домов, напал отец пациентки. Женщина-медик попросила хозяина квартиры убрать собаку, но это не понравилось мужчине. Он стал грубо выталкивать врача и ударил женщину с такой силой, что она ударилась головой о дверь, передает URA.RU.

В итоге хозяин квартиры прогнал врача, двинув железной дверью, из-за чего женщина получила еще один удар по голове. Медик сняла побои, зафиксировала сотрясение мозга и написала заявление в полицию.

