Житель Подмосковья истязал малолетних детей любовницы

В Каширском районе Подмосковья 43-летний мужчина обвиняется в истязании двух малолетних детей. Как установили следователи, он, проживая с матерью двух малышей, из личных неприязненных отношений допускал пренебрежительное, жестокое, грубое обращение с ними.

Мужчина избивал детей, а также систематически оскорблял, используя нецензурную брань. Против жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетних.