Житель Подмосковья истязал малолетних детей любовницы

В Каширском районе Подмосковья 43-летний мужчина обвиняется в истязании двух малолетних детей. Как установили следователи, он, проживая с матерью двух малышей, из личных неприязненных отношений допускал пренебрежительное, жестокое, грубое обращение с ними.
Мужчина избивал детей, а также систематически оскорблял, используя нецензурную брань. Против жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетних.
Европейский вещательный союз понесет большие убытки из-за отказа "Первого канала"
Иностранные репортеры выяснили, кто стал избранником актрисы
Внешность наследницы телеведущей изумила россиян
Он утверждает, что 15 лет не знал о существовании дочери