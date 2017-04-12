Ревнивец замуровал семью в квартире

Суд вынес приговор в отношении 23-летнего жителя Воркуты, обвиняемого по статье "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух и более лиц, в том числе в отношении заведомо несовершеннолетних", передает Flashnord. Преступление произошло еще в августе 2016 года. Молодой человек во время телефонного разговора поссорился с женой. Затем взял сварочный аппарат и заварил дверь в квартиру, где находилась его супруга и двое детей 2006 и 2016 годов рождения.

В сентябре мужчина вновь наведался к теперь уже бывшей жене и во время ссоры, возникшей на почве ревности, разбил ей мобильный телефон и украл из холодильника бутылку коньяка. Суд признал его виновным не только в незаконном лишении свободы, но и в умышленном повреждении чужого имущества, а также грабеже. Молодому человеку было назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии общего режима.