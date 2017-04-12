Житель Новгорода сгорел в машине на первом свидании

В двух километрах от поселка Хвойная в Новгородской области сгорел автомобиль УАЗ. В остове машины на переднем сиденье было обнаружено тело ее владельца. Для уточнения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

Свою версию произошедшего изложила спутница мужчины. Знакомство произошло тем же вечером, первое свидание пара решила провести в припаркованном на обочине УАЗе, передает Life.ru. В какой-то момент они уснули, не заглушив машину. Когда девушка пробудилась, пламя уже охватило часть салона. Она успела выбраться из огненной ловушки, а ее спутнику повезло меньше. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности двигателя.