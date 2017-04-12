Солдат-срочник подорвался на мине в Забайкалье

В 14:10 по местному времени (08:10 мск) в одну из больниц Карымского района Забайкальского края в состоянии средней степени тяжести был доставлен пациент 1997 года рождения. Оказалось, что это солдат-срочник, который подорвался на мине.

В клинику из 321-го военного госпиталя Читы прибыли две бригады хирургов и реаниматологов. Операция длилась около шести часов. "К сожалению, из-за характера несовместимых с жизнью ранений спасти молодого человека не удалось", – цитирует ТАСС главного врача ЦРБ Карымского района Татьяну Дульскую.