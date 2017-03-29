Людоед из Петербурга умер в колонии

В одной из колоний под Мурманском совершил самоубийство Максим Главатских, осужденный за убийство молодой жительницы Санкт-Петербурга, передает Flashnord. Преступление было совершено еще в 2009 году. Тогда он, вместе со своим другом Юрием Можновым, во время вечеринки утопили девушку в ванной, после чего расчленили ее и запекли в духовке. Галаватских был приговорен к 19 годам лишения свободы, его подельник – к 18 годам.