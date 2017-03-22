Сможет ли "Тольяттиазот" модернизировать производство

Компания "Тольяттиазот" объявила о начале реализации инвестиционной программы по увеличению мощностей предприятия стоимостью 80 миллиардов рублей. В этом году на предприятии предполагается начать строительство новой установки по производству аммиака.

Об источниках финансирования инвестиционной программы "Тольяттиазот" пока ничего не сообщается. Известно лишь о том, что ее реализация будет финансироваться за счет собственных и привлеченных средств, пишет "Коммерсант".

Новый агрегат по производству аммиака будет восьмым на ТоАЗе, его проектная мощность составит 1,86 тысяч тонн в сутки, или около 680 тысяч тонн в год. Таким образом, годовые мощности по выработке аммиака, которые сейчас составляют 3 миллиона тонн, возрастут на 22,7%. Предполагается, что установка заработает в 2019 году.

Однако миноритарные акционеры и эксперты рынка сомневаются в том, что компания сможет найти деньги на реализацию инвестпрограммы, учитывая, что сейчас против основных собственников "Тольяттиазота" возбуждены уголовные дела, а имущество предприятия арестовано.

В 2012 году в отношении основных владельцев (по неофициальным данным, это семья Махлаев и швейцарские структуры, подконтрольные Андреасу Циви) и менеджмента предприятия были заведены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере при поставках продукции на экспорт. В 2015 году суд арестовал акции и имущество ТоАЗа в качестве обеспечительной меры. В "Уралхиме", который владеет 9,9% акций ТоАЗа, отметили, что компанию как акционера не уведомляли о планах по строительству новой установки для производства аммиака.

По мнению "Уралхима", производственный комплекс "Тольяттиазота" остро нуждается в модернизации – и прежде всего существующих агрегатов, многие из которых давно требуют ремонта. Что касается заявленных ТоАЗом планов нового строительства, миноритарий считает, что они смогут реализоваться при условии завершения расследования уголовных дел и возврате на предприятие незаконно выведенных средств.





По версии следствия, "Тольяттиазот" продавал свою продукцию по заниженной цене трейдеру Nitrochem Distribution AG, дочерней структуре Ameropa AG Андреаса Циви, который владеет 12% акций "Тольяттиазота". Трейдер, в свою очередь, реализовывал эту продукцию по всему миру уже по рыночной цене. Следствие сначала оценивало размер недополученной за 2008-2011 годы "Тольяттиазотом" выручки в 550 миллионов долларов, а теперь сумма выросла до 2 миллиардов долларов по аммиаку и до 600 миллионов – по карбамиду.

С мнением миноритария соглашается и директор Urus Advisory Алексей Панин. Он полагает, что завершение расследования уголовных дел в отношении мажоритарных акционеров и менеджмента предприятия позволит ТоАЗу вернуть выведенные средства, которые станут источником финансирования инвестпрограммы.

Снятие ареста с имущества предприятия после завершения расследования уголовных дел, по мнению эксперта, также положительно повлияет на привлечение дополнительных средств для реализации инвестпрограммы. "Разблокировка финансовых фондов это в любом случае – вещь полезная, которая позволяет предприятию функционировать на полную мощность, – заключил Алексей Панин.

Ведущий эксперт ООО "КСК", арбитражный управляющий Юлия Невзорова добавляет: "Компания на сегодняшний день фактически является неликвидной, предоставить ликвидный залог под вливания не сможет по причине ареста всего имущества, поручительства руководящего состава также бессмысленны и не будут нести практической пользы".