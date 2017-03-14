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Регионы

Давивший детей на джипе "воспитатель" возмутил Россию

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Продолжает набирать обороты скандал в городе Приозерске Ленинградской области, где водитель внедорожника "в воспитательных целях" наехал на школьника, целившегося в его автомобиль из игрушечного автомата, а затем заставил ребенка простоять 15 минут на коленях. Несмотря на то, что на горе-воспитателя заведено уголовное дело, он надеется избежать ответственности.
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Инцидент произошел днем 9 марта на пересечении улиц Чапаева и Северопарковой. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как водитель автомобиля Nissan Pathfinder намеренно сбил девятилетнего мальчика.

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Напомним, в тот день дети гуляли вблизи проезжей части, при этом один из них решил "пострелять" из игрушечного автомата в проезжающий мимо внедорожник. На видео невозможно разобрать, производят ли дети выстрел в автомобиль или просто целятся. Однако владелец внедорожника, рассерженный поведением озорников, решил проучить их и совершил наезд на одного из ребят.

Горе-воспитатель

Водитель автомобиля сначала, судя по всему, намеревался повернуть на перекрестке налево. Однако внезапно он резко затормозил, развернулся, выехал на обочину и надавил на газ. Дети бросаются врассыпную. При этом один из мальчишек убегает к подъезду соседнего дома, а второй пытается удрать от джипа, передвигаясь вдоль обочины.

Однако разъяренный водитель догоняет школьника и бампером машины выталкивает его на проезжую часть. Затем автомобилист резко открывает дверь, выходит из внедорожника, хватает мальчика за капюшон, подводит к автомобилю и с усилием толкает вниз. В результате ребенок падает на колени и остается в таком положении. После этого водитель достает телефон и вызывает наряд полиции.

Полицейская машина подъехала приблизительно через 15 минут. На протяжении этого времени водитель не давал школьнику встать с колен, удерживая его за плечо. На кадрах ролика видно, как рядом с мужчиной останавливаются проходящие мимо люди. Переговорив с водителем, они спокойно отправляются дальше.

Подоспевшие полицейские наконец подняли юного "снайпера" с колен. Они внимательно осмотрели машину и усадили водителя и мальчика в патрульный автомобиль. Через некоторое время водителя внедорожника отпустили, и он уехал. Мальчик же вместе с полицейскими отправился к своему дому. Там полицейские передали школьника родителям, однако об инциденте им не сообщили.

Лишь узнав о деталях происшествия из СМИ, отец пострадавшего ребенка подал заявление в полицию. По неподтвержденной информации, после общения со следователем мальчик потерял сознание и был госпитализирован в местную больницу. Врачи полагают, что причиной обморока стало сотрясение мозга. Помимо этого, после наезда у школьника диагностировали ушиб левой височной кости.

Жесткая реакция

Тем временем председатель СК России Александр Бастрыкин поручил задержать водителя джипа, поставившего ребенка на колени за стрельбу из игрушечного автомата. Он поручил провести полное и тщательное расследование этого преступления и потребовал привлечь виновного к уголовной ответственности.

Сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела следствие также проверит реакцию сотрудников полиции на поступившее к ним первоначальное сообщение о преступлении. Проверкой уже установлено, что сначала полицейские, прибывшие  на место происшествия, не разобрались в ситуации и отпустили подозреваемого. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов не отреагировали на поступившую им из больницы  в тот же день телефонограмму о получении травм ребенком. "Всем этим фактам будет дана жесткая правовая оценка", – заверили в СК.

14 марта 2017, 15:40

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