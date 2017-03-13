Водитель пожаловался полиции на сбитого им ребенка

В Приозерске водитель внедорожника сбил ребенка, стрелявшего по машинам из игрушечного оружия. Судя по всему, одному из проезжающих шалость не понравилась.

После того, как водитель сбил 10-летнего ребенка, он схватил его, поставил перед машиной на колени и вызвал полицию. В ожидании стражей порядка на коленях мальчик простоял 15 минут. Полицейские составили заявление. Затем водитель внедорожника пересел в свой автомобиль и уехал.

Ребенок с автоматом отправился с полицейскими, передает Life.ru. У мальчика диагностировали ушиб левой височной кости и сотрясение головного мозга. Родители обратились в полицию с просьбой привлечь водителя к уголовной ответственности.