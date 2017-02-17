Подросток убил одноклассника во время урока

Трагический инцидент произошел в одной из школ Нижнекамска прямо во время урока. Дурачась с заряженным пистолетом, девятиклассник случайно выстрелил однокласснику в глаз. От полученных ранений подросток скончался.

Как выяснили полицейские, убивший одноклассника школьник самостоятельно приобрел пневматический пистолет. Однако оружие увидел отец, который отобрал его у сына и спрятал.

Позже подросток нашел свой пистолет и отдал на хранение товарищу. В день трагедии друг школьника принес оружие в школу и отдал хозяину. Когда на занятии учительница вышла из класса, школьник начал в шутку размахивать пистолетом, а затем нажал на курок, не зная, что в стволе есть пуля, передает "Интерфакс-Поволжье", со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

В результате, один из одноклассников хулигана получил ранение глаза. Юноша был срочно госпитализирован. В больнице ему были сделаны две сложные операции, но несмотря на это, школьник через две недели скончался от осложнений.

"В послеоперационном периоде у ребенка развился редко встречающийся и опасный для жизни синдром вследствие повреждения центральной нервной системы, который и привел к остановке сердечной деятельности", – рассказалапресс-секретарь минздрава Татарстана Айгуль Салимзянова.

По словам специалистов, "предугадать развитие такого осложнения было невозможно". В ведомстве подчеркнули, что все необходимые реанимационные мероприятия были проведены своевременно. Окончательную причину смерти подростка установят судебно-медицинские эксперты.