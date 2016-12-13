Сбежавшего в Сибирь школьника подозревают в убийстве родителей

Супруги из Нижнего Новгорода были обнаружены мертвыми в собственном доме. Подозрение пало на сына погибших.

По предварительной версии следствия, 16-летний подросток зарезал отца с матерью и сбежал от возмездия в Сибирь. Тела нижегородцев нашли их близкие после того, как отец семейства несколько дней не появлялся на работе.

Следствие установило, что к смерти супругов может быть причастен их сын. По данным старшего помощника руководителя СУ Следственного комитета России по Нижегородской области Юлии Скляровой, 16-летний подросток с 8 декабря текущего года не посещал школьные занятия.

Юноша был немедленно объявлен в розыск. Как сообщила старший помощник главы СУ СК, вскоре подозреваемый был снят с поезда Нижний Новгород – Екатеринбург в Кунгуре. При этом оперативники действовали по горячим следам во взаимодействии со следователями СУ СК по Пермскому краю, отмечает Life.ru.

В настоящее время решается вопрос с арестом подозреваемого и этапированием его в Нижний Новгород. Следователи надеются, что причины произошедшего прояснятся после допроса.

Между тем жертвами жестокой расправы внутри семьи порой становятся не только родители, но и дети. Как писали Dni.Ru, в совершении резонансного убийства первоклассника, произошедшего в начале месяца в подмосковном Домодедове, правоохранители сразу заподозрили его отчима. При допросе задержанный 36-летний мужчина признался, что убил пасынка случайно, когда наказывал его за плохое поведение.