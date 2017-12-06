Избитого школьницами охранника увезли на скорой

Полиция Казани занимается расследованием произошедшего во дворе коррекционной школы-интерната №1. По предварительным данным, две ученицы заведения напали на пожилого охранника, повалили его на землю и принялись избивать, передает Eg.Ru. Пострадавший вызвал скорую помощь, а также написал заявление в правоохранительные органы. Примечательно, что через несколько дней руководство школы-интерната написало встречное заявление. Они сообщили, что одной из девочек также были причинены телесные повреждения.