Наркоман зарезал подругу из-за порно с собой

Следственный комитет России готовится передать в суд уголовное дело в отношении уроженца Волгограда, обвиняемого в двойном убийстве. Преступление произошло еще 14 ноября 2016 года. Мужчина приехал в поселок Кудепста к подруге, с которой познакомился по интернету. Визит он совершил после того, как принял наркотики. Кавалер общался со знакомой, пока та не заявила, что располагает видеозаписью интимного содержания с ним в главной роли, передает телеканал "360".

Разозлившись, он достал нож и по меньшей мере 74 раза ударил девушку в шею, голову и тело. Для сокрытия следов злоумышленник убил свидетельницу – пожилую мать своей жертвы. После этого он похитил мобильный телефон убитой и скрылся. Одежду преступник сжег, а нож выбросил в море. Спустя пять дней его задержали. Мужчина признал вину в полном объеме.