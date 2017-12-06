Наркоман зарезал подругу из-за порно с собой

Сборную России лишили Олимпиады Олег Табаков попал в реанимацию Развод Джигарханяна Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Семья Хворостовского приняла странное решение
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
партнеры
Среда 6 декабря
Лента новостей
21:52
На Новый год россиянам пообещали магнитную бурю
21:37
Главред популярного портала умерла во сне в 28 лет
21:15
Володин: У спортсмена нельзя отобрать Родину
21:12
В Индии произошло мощное землетрясение
20:58
Чем маги и ведьмы ответят простым смертным
20:56
В московском общежитии произошел пожар
20:52
"Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам задержанных рейсов
20:31
Лобода заткнула за пояс Гагарину и Пугачеву
19:32
Предателю Родченкову предсказали жуткую смерть
19:07
Циничные украинцы поглумились над российскими олимпийцами
18:51
Apple сообщила о смерти знаменитого актера
18:36
Володин: Я рад решению Путина
18:32
Путин высказался об участии россиян в Олимпиаде-2018
18:28
"ЕР" поддержала решение Путина идти на выборы
17:56
Пассажир самолета снял последствия аварии
17:40
Путин объявил об участии в выборах
17:37
Красотка-блогер оголилась в прямом эфире (видео)
17:17
Рудковская обратилась в полицию после гулянки сына
17:15
В Москве покажут "12 чудес"
17:06
Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян
16:54
Продолжительность жизни россиян побила рекорд
16:52
Названа неожиданная причина бедности
16:45
Актриса Оболдина о ребенке от Салтыкова
16:23
В Петербурге скончался известный художник
16:20
Кому закрыт вход в Госдуму
16:11
Лоза высказался об умершем от рака музыканте
15:59
Бузова обратилась с мольбой после позорного скандала
15:52
Как пережить зиму: 5 советов травматолога
15:46
Посетитель фитнес-центра умер во время тренировки (видео)
15:39
Путин ответил на вопрос об участии в выборах
15:22
В России любителей колбасы травят антибиотиками
15:15
Госдума остановит живодерство при дрессировке собак
15:03
Ольга Бузова в купальнике побила Нюшу на концерте
14:59
Дерзкое нападение в московском супермаркете попало на видео
14:58
Буланова заявила о новой свадьбе с Радимовым
14:47
Прогулки на свежем воздухе признали опасными
14:42
Неспортивное поведение: бессильные США грязно мстят России
14:38
Мутко должен уйти
14:34
Лицо юноши заросло грибами после удаления прыща
14:13
Раскрыт главный секрет продления жизни
13:56
Cледователь добил ушлую Цымбалюк-Романовскую
13:56
Песков отреагировал на сбой GPS в Москве
13:55
Доказано преимущество женщин перед мужчинами
13:44
Что читать и смотреть в кино
13:43
Екатерина Андреева отказалась вести передачу "Время"
13:42
Все удовольствия для тела и духа собрали в Дубае
13:39
Кремль защитил от травли российский спорт
13:20
Онкобольной Николаев отказался от помощи
13:09
Уткин умело приложил опозорившегося Мутко
13:02
Чернокожий Санта-Клаус попался на дерзком ограблении
12:46
Ученые предложили лифтинг костей для омоложения
12:43
Что ждет рынок жилья в ближайшем будущем
12:28
Унылый междусобойчик: какой будет Олимпиада без России
12:27
Куда исчезла капсула с прахом Хворостовского
12:23
В России резко выросло число больных ВИЧ
12:15
Оконфузившаяся Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым
11:54
Россиянам разрешат покупать алкоголь круглосуточно
11:41
Горбачев назвал безобразием отстранение России от Игр
11:39
Друг Цымбалюк-Романовской о ее новом любовнике
11:37
Трогательное спасение тонувшего щенка попало на видео
11:24
В России подготовлен спецплан для поездки на Олимпиаду
11:17
Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек
11:14
Голая актриса нарядилась новогодней елкой
11:12
Москву атакует мощный снегопад
10:40
Саакашвили объявили в розыск
10:35
Фигуристка Медведева грудью встала на защиту затравленных спортсменов
10:34
Дмитрий Нагиев сознался в своем оглушительном провале
10:30
В России дали достойный ответ на гнусное решение МОК
10:06
Интернет-магазины предупредили россиян о новогоднем коллапсе
10:02
Народ возмущен неожиданным поступком Маслякова
09:54
Директора крупной авиакомпании задержали за взяточничество
09:46
Найден простой способ меньше есть
09:39
Хитрый Саакашвили променял холодную палатку на пентхаус
09:17
Легенда рока умерла от рака
09:16
Бузову без юбки назвали дешевкой
09:05
Предатель Родченков трясется за свою жизнь
08:57
На юге Москвы машину при столкновении разорвало пополам
08:35
В Московском зоопарке впали в спячку еноты
08:34
Собчак обвинила "моченосца" Мутко в олимпийском провале
08:28
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
08:22
Россияне в ярости от унизительного решения МОК
07:47
В центре Москвы автомобиль рухнул в реку
22:06
МОК жестко обошелся с Мутко
22:00
Самоуверенные немцы обломали зубы о Москву
21:59
Участница шоу "Голос" попала в секс-скандал
21:45
Объявлен победитель премии "Русский Букер"
21:34
МОК принял унизительное для России решение
21:06
Москвичам пообещали снежные заносы
21:01
Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
20:55
Порошенко ждет судьба Януковича
20:48
Госдума встала на защиту животных
20:11
Любите ли Вы Ольгу Бузову
19:57
Шестилетнюю модель из России признали самой красивой в мире
19:20
Джигарханян о Цымбалюк-Романовской: Страшная дешевка
18:53
МОК засекретил приговор российским спортсменам
18:52
Десятки человек погибли в Индии из-за циклона
18:15
Ведущий "Битвы экстрасенсов" Марат Башаров поддержал охоту на ведьм
17:54
Российские добровольцы отомстили за погибших товарищей
17:38
Предателю Родченкову поставили диагноз из-за эротических фантазий
17:35
Москва возглавила рейтинг читательской грамотности PIRLS
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
МОК принял унизительное для России решение
Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян
Регионы

Наркоман зарезал подругу из-за порно с собой

прочитано 669 раз

Следственный комитет России готовится передать в суд уголовное дело в отношении уроженца Волгограда, обвиняемого в двойном убийстве. Преступление произошло еще 14 ноября 2016 года. Мужчина приехал в поселок Кудепста к подруге, с которой познакомился по интернету. Визит он совершил после того, как принял наркотики. Кавалер общался со знакомой, пока та не заявила, что располагает видеозаписью интимного содержания с ним в главной роли, передает телеканал "360".

Разозлившись, он достал нож и по меньшей мере 74 раза ударил девушку в шею, голову и тело. Для сокрытия следов злоумышленник убил свидетельницу – пожилую мать своей жертвы. После этого он похитил мобильный телефон убитой и скрылся. Одежду преступник сжег, а нож выбросил в море. Спустя пять дней его задержали. Мужчина признал вину в полном объеме.

6 декабря 2017, 18:59

комментарии

Политика

Путин объявил об участии в выборах
Кому закрыт вход в Госдуму
Неспортивное поведение: бессильные США грязно мстят России
Хитрый Саакашвили променял холодную палатку на пентхаус

Шоу-бизнес

Одинокий Джигарханян радуется новой свадьбе
Скандальное шоу с Бузовой убрали с Первого канала
Дерзкую Семенович поймали за опасным занятием
Рудковская обратилась в полицию после гулянки сына

Проишествия

Главред популярного портала умерла во сне в 28 лет
Пассажир самолета снял последствия аварии
Посетитель фитнес-центра умер во время тренировки (видео)
Дерзкое нападение в московском супермаркете попало на видео

Lifestyle

Лоза высказался об умершем от рака музыканте
Что читать и смотреть в кино
Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
Шоу-бизнес

Онкобольной Николаев отказался от помощи

Телеведущий рассказал о тяжелой борьбе с раком
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева отказалась вести передачу "Время"

Легендарная ведущая объяснила свое решение
Шоу-бизнес

Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян

Директор сообщил о непростом для певицы решении
Шоу-бизнес

Рудковская обратилась в полицию после гулянки сына

Продюсер лишилась крупной суммы

Гороскоп

Чем маги и ведьмы ответят простым смертным
Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем
Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года

Фоторепортажи

Лобода заткнула за пояс Гагарину и Пугачеву
Ольга Бузова в купальнике побила Нюшу на концерте
Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек
Жертвы допинг-скандала

Спорт

Что нужно знать об Олимпиаде
Предателю Родченкову предсказали жуткую смерть
Путин высказался об участии россиян в Олимпиаде-2018
Циничные украинцы поглумились над российскими олимпийцами

Регионы

Безумные регионы: екатеринбуржец хотел взорвать девятиэтажный дом
Кабан сделал массаж оленю в сафари-парке (видео)
Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru