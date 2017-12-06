Замглавы крымского ФАС задержали за взятку

Заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю Вячеслава Токарева задержали по подозрению в коррупции. По предварительным данным, его поймали с поличным на получении крупной взятки.

О следственных действиях сообщают источники РИА Новости и ТАСС в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации нет, передает "Газета.ru".