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Регионы

Безумные регионы: крыса прогрызла стену дома и украла банку шпрот

Кадр из мультфильма "Рататуй"
Ястреб в подъезде в Екатеринбурге, ребенок в подъезде в Волгоградской области, мошенники в квартире пенсионерки в Омске и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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 Жители Петрозаводска страдают от нашествия крыс, передает Newizv.ru. Местная жительница пожаловалась, что грызуны проели дырку в стене жилого дома и стащили из квартиры банку шпрот. "Они уже до того обнаглели, что на втором этаже крыса прогрызла стенку и вытащила банку из-под шпрот", – рассказала женщина.

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В Нижнем Новгороде иномарка врезалась в толпу пешеходов, сообщает Newsnn.ru.В результате ДТП погибла девушка, еще двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля был пьян.

В Ростовской области трое местных жителей украли моток высоковольтного кабеля стоимостью более 700 тысяч рублей, передает Rostovgazeta.ru. Мужчины в возрасте от 28 до 50 лет незаконно присвоили 55 метров кабеля. Против них возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит шесть лет заключения.

В подъезде жилого дома в Екатеринбурге два дня жил ястреб, сообщает Tagilcity.ru. Птица залетела в подъезд и не смогла выбраться. Сначала жители пытались своими силами поймать хищника, но тот не давался им в руки. В итоге помочь ястребу смогли зоозащитники. Они поймали и осмотрели птицу. Животное было сильно истощено, а на крыле не хватало пучка перьев. Специалисты приняли решение, что зиму ястреб проведет в вольере – за это время он успеет восстановиться, после чего его выпустят на волю.

В Татарстане мужчина избил сожительницу и бросил ее умирать в овраге, передает Inkazan.ru. По информации издания, между людьми внезапно вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. Подозреваемый нанес девушке несколько сильных ударов, после которых та потеряла сознание. Ее сожитель побежал дом за нашатырным спиртом, но, когда вернулся, его жертва уже была мертва.

В Тюмени ребенок спровоцировал пожар в жилом доме. На пятом этаже "хрущевки" вспыхнул общий балкон. По информации Nashgorod.ru, прибывшим на место возгорания пожарным пришлось эвакуировать десять человек. Еще двоих жильцов дома спасатели вытащили прямо из огня. Потушить пожар удалось спустя 25 минут после звонка в МЧС.

В Омске 80-летняя местная жительница стала жертвой мошенника. Неизвестный подошел к доверчивой пенсионерке на улице и рассказал, что приехал из другого города и ему негде оставить багаж. Сердобольная бабушка предложила использовать в качестве камеры хранения свою квартиру. Там злоумышленник занял у женщины 630 тысяч рублей, оставив в залог целую пачку пятитысячных купюр. При ближайшем рассмотрении, это оказались билеты "банка приколов", передает Gorod55.ru.

В Ижевске полиция задержала мужчину, который решил прогуляться по городу в одних трусах. Как сообщает Udm-info.ru, молодой человек вел себя не агрессивно и согласился последовать с полицейскими в отделение. Там его осмотрел врач, после чего "моржа" отправили в ближайшую психиатрическую больницу.

В Волгоградской области в подъезд жилого дома подбросили коробку с младенцем. Мать новорожденного мальчика разыскивает полиция. По информации Novostivolgograda.ru ребенок лежал завернутый в одеяло в картонной коробке. В ходе осмотра мальчика врачи сделали заключение, что он был рожден несколько дней назад, причем, не в медучреждении. Вес ребенка составлял 4,4 килограмма.

Автор: Михаил Войцеховский4 декабря 2017, 19:51

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