Сахалинская медсестра сняла селфи с умирающими пациентами

Проверку в отношении поведения медсестры Сахалинской областной клинической больницы проводит местный Минздрав. Медработник выкладывала в Сеть селфи с пациентами реанимации.

Фотографии в сопровождении оскорбительных комментариев появились в соцсетях. Съемку блогер с медицинским образованием вела в реанимационном отделении сердечно-сосудистой хирургии. Она обвиняла врачей в том, что тем якобы безразлична судьба больных.

"Министр жестко осудил поведение медицинского работника, снимающего и комментирующего лечебный процесс в Сахалинской областной клинической больнице. Объектом бесцеремонного обращения стали беспомощные люди, подключенные к аппаратам для поддержания жизнедеятельности", – сказано в заявлении Министерства здравоохранения Сахалинской области.

В публикации отмечается, что десятки людей трудятся сутки напролет, выхаживая и возвращая к жизни этих пациентов. Они следят за параметрами здоровья и готовы в любой момент "к экстремальной ситуации, к оперативной деятельности, к любым необходимым действиям" для их спасения.

Минздрав сообщает, что по факту неэтичного, недопустимого обращения медицинской сестры в отношении пациентов и коллег организована служебная проверка, пишет "360".

Ранее Dni.Ru сообщали, что Минздрав Прикамья проверяет видео, на котором врачи кричат на пациента. Молодой человек отказывался подписывать согласие на оказание медицинских услуг. Инцидент произошел в травмпункте города Березняки. Пострадавший был доставлен к врачам в состоянии алкогольного опьянения, после того как упал на улице. Медсестра пыталась заставить его подписать согласие на проведение осмотра, медицинских манипуляций и процедур.

На попавшем в Сеть видео слышно, как молодой человек говорит: "Я распишусь вам, дайте успокоиться, у меня нога болит". После этого раздается громкий звук удара, и пациент начинает кричать от боли.

