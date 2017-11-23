Известная блогерша разбилась при попытке сделать селфи
Девушка соскользнула вниз и разбилась. Инстаблогерша, на которую подписаны более двух тысяч человек, скончалась от черепно-мозговой травмы.
Органы погибшей были переданы местной больнице на спасение других людей. Семья Тони начала сбор средств, чтобы переправить ее тело в Новую Зеландию. Родственники блогерши поблагодарили всех, кто помог им получить на данный момент уже 37 тысяч долларов.
Друзья погибшей рассказали, что Келли была очень веселой и обожала путешествовать, делая красивые снимки. "Когда мы были младше, Тони была одной из тех людей, которые никогда не говорили ничего плохого о другом человеке. Она была супердевчонкой и очень веселой, что я в ней и любила", – цитирует школьную подругу Тони Life.ru.
К сожалению, увлечение
селфи все чаще приводит молодых людей к гибели. Дело в том, что зачастую они
выбирают для своих фотосессий зоны повышенной опасности. Как писали Dni.Ru, летом этого года в
Московской области на железнодорожных путях погибла 13-летняя девочка.
Она залезла на арку моста
на перегоне между станциями Ивантеевка и Ивантеевка-2 на Ярославском
направлении Московской железной дороги ради того, чтобы сделать эффектную
фотографию. Ребенок случайно задел контактный провод, получил электрический
удар и упал на пути. От полученных травм девочка скончалась на месте.
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