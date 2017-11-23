Известная блогерша разбилась при попытке сделать селфи

Уроженка Новой Зеландии Тони Келли лишилась жизни из-за своего увлечения селфи и Instagram. Попытка сделать фото на подоконнике второго этажа своей квартиры в Лондоне, куда она переехала в августе этого года, стала для нее роковой.

Девушка соскользнула вниз и разбилась. Инстаблогерша, на которую подписаны более двух тысяч человек, скончалась от черепно-мозговой травмы.

Публикация от TONI KELLY ✨�� (@tonzkelly) Ноя 14 2016 в 1:09 PST

Органы погибшей были переданы местной больнице на спасение других людей. Семья Тони начала сбор средств, чтобы переправить ее тело в Новую Зеландию. Родственники блогерши поблагодарили всех, кто помог им получить на данный момент уже 37 тысяч долларов.

Публикация от TONI KELLY ✨�� (@tonzkelly) Июл 3 2017 в 2:58 PDT

Друзья погибшей рассказали, что Келли была очень веселой и обожала путешествовать, делая красивые снимки. "Когда мы были младше, Тони была одной из тех людей, которые никогда не говорили ничего плохого о другом человеке. Она была супердевчонкой и очень веселой, что я в ней и любила", – цитирует школьную подругу Тони Life.ru.

Публикация от TONI KELLY ✨�� (@tonzkelly) Янв 16 2017 в 3:15 PST

К сожалению, увлечение селфи все чаще приводит молодых людей к гибели. Дело в том, что зачастую они выбирают для своих фотосессий зоны повышенной опасности. Как писали Dni.Ru, летом этого года в Московской области на железнодорожных путях погибла 13-летняя девочка.



Она залезла на арку моста на перегоне между станциями Ивантеевка и Ивантеевка-2 на Ярославском направлении Московской железной дороги ради того, чтобы сделать эффектную фотографию. Ребенок случайно задел контактный провод, получил электрический удар и упал на пути. От полученных травм девочка скончалась на месте.

