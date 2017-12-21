Кто вкуснее всех кормит школьников

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая". Его участников ждали непростые задания и конкурсы.

Первым испытанием стало домашнее задание – участники конкурса накрыли тематический стол "Здоровое питание в семье". Затем они померились силами в кулинарной импровизации. За два часа повара должны были приготовить из предложенных продуктов салат, основное блюдо и десерт, при этом строго соблюдая санитарные номы. По итогам конкурса победителем признана столовая ульяновской школы № 25, которая уже не в первый раз участвует в подобных смотрах.

"В Ульяновской области все операторы питания такие конкурсы профессионального мастерства проводят практически каждый месяц. Участие наших бригад во всероссийском конкурсе и то, что они с первого раза достигли такого успеха, – результат системного подхода к подготовке кадров", – сказал председатель региональной Ассоциации операторов социального питания Ростислав Эдварс.

Сегодня регион занимает лидирующие позиции в области развития школьного питания и активно выступает с рядом инициатив. В их числе бесплатная "горячая линия" для родителей школьников, запущенная в августе этого года. Ульяновская область перешла на коммерческий аутсорсинг в сфере школьного питания, там были разработаны положения соответствующего закона и сформулированы стандарты оказания услуг в этой сфере.

При участии коммерческих комбинатов питания в регионах стала возможна реализация многочисленных проектов. В их числе – "Мой школьный ресторан", мастер-классы, встречи с родителями, а также ставшие в последнее время популярными кулинарные конкурсы.

Один из таких недавно стартовал в Москве при поддержке столичного Департамента образования. В этом смотре под названием "Друзья по кухне" приняли участие команды, состоящие из двух поваров и родителей учеников. Их задачей было приготовить и ярко презентовать вкусное и полезно блюдо.

По итогам отборочного тура в следующий этап прошли несколько команд из столичных школ. Соревнование проходит и сейчас, впереди – несколько этапов. Финиш намечен на апрель 2018 года.

Конкурс "Лучшая школьная столовая" проводился при поддержке Министерства образования и науки в два этапа: региональный и всероссийский. Участниками заключительного этапа стали более 40 представителей из республик и областей страны. За звание лучшей столовой соревновались учреждения, которые сами готовят завтраки и обеды, а также обслуживаемые комбинатами питания.

Организаторы конкурса уверены, что подобные смотры привлекают внимание родителей к теме питания ребенка дома и в школе, популяризируют профессию повара, а также призывают школьников вести здоровый образ жизни.