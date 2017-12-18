Любимая собака Путина возмутила кота

Кот девочки, которой Владимир Путин подарил щенка лабрадора остался недоволен новым питомцем. Хозяевам пришлось отселить ревнивого любимца.

Об этом рассказала хозяйка одномесячной Марго – именно так решили назвать собаку. По словам Оксаны, мамы девочки, написавшей Владимиру Путину трогательное письмо, кот боится щенка, поэтому его пришлось отселить в другую комнату. Кроме того, в интервью газете "Московский комсомолец" женщина рассказала, что на самом деле о собаке мечтала она, а не дочка.

Оказалось, что Оксана хотела именно лабрадора. "Да, мне нравится именно эта порода собак. Правда, хотелось щенка черно-шоколадного цвета, но мне сказали в нашей администрации, что такого щенка не нашли. Вернее, были такие, но за ними пришлось бы далеко ехать. Предложили белого с золотистыми ушками и хвостиком. Мы не против, такой окрас тоже пришелся мне по душе", – приводит слова женщины "Московский комсомолец".

Она рассказал журналистам, что щенка ей вручил лично глава Клинцов. О том, что в гости к Оксане придет мэр женщине рассказали по телефону. Ей позвонила директор школы, где учится дочка Оксаны. "Начала беседу со слов: "У меня к вам деликатный разговор по поводу вашей девочки". Я, конечно, сначала перепугалась. Мысли всякие плохие в голову полезли. Дальше услышала: "Администрация нашла вашу девочку через нашу школу, со мной связались, вы, наверное, догадываетесь зачем?" Я, конечно, догадалась, но не могла поверить. Пребывала в шоке. Эмоции меня переполняли. Затем директор оповестила, что собачку мне привезет лично глава нашего города Клинцы", – вспоминает женщина.

Она признается, что подарок Путина стал для ее семьи подтверждением: мечты сбываются. "Но в целом мы, конечно, рады. Даже не думала, что так просто могут сбываться мечты", – рассказала Оксана.