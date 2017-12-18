Путин обставил оскандалившегося Малахова

Стали известны телерейтинги ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Трансляция мероприятия оставила все шоу страны далеко позади.

В прямом эфире общение главы государства с журналистами посмотрело боле 6,9 миллиона россиян старше 18 лет, сообщается на сайте исследовательского портала Mediascope. Трансляцию мероприятия в прямом эфире вели три телеканала: "Первый", "Россия-1" и "Россия 24". Суммарная доля всей аудитории (процент всех смотревших телевизор в это время россиян старше 18 лет) составила 55,7%, а рейтинг трансляции (процент аудитории, видевшей эфирное событие) – 11,7%.

Таким образом, пресс-конференция с Владимиром Путиным оставила далеко позади все программы российского телевидения: на втором месте находится ток-шоу "Пусть говорят". Выпуск от 4 декабря набрал на Первом канале рейтинг в 7,9%, а доля его аудитории составила 22,3%. Очередная серия шоу была посвящена тайне рождения Тимура Еремеева – молодой человек утверждал, что он – сын знаменитого артиста Спартака Мишулина.

Отметим, что программа бвшего ведущего "Пусть говорят" Андрея Малахова, который теперь делает шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" оказалось где-то в середине рейтинга. Скандальный ведущий занял 16 строчку с рейтингом 4,8% и долей аудитории в 18,7%. Выпуск от 5 декабря был посвящен очередному витку скандала вокруг развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Напомним, Андрей Малахов стал инициатором громкой общественной дискуссии. Dni.Ru писали, что ведущий может похоронить телевидение. Об этом изданию рассказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он уверен, что именно к такой концовке приведет новая идея Малахова и еще нескольких звезд шоу-бизнеса. Они решили сделать свой собственный "Голубой огонек".