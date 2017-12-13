Ревнивец рубил жене руки из-за переписки в телефоне

Стала известна причина ревности жителя Серпухова, отрубившего руки жене. Мужчина заподозрил девушку в неверности из-за переписки.

Несмотря на то, что молодые люди уже не жили вместе, так как Маргарита хотела развестись с агрессивным супругом, последний смог прочитать ее сообщения. Из переписки Дмитрий сделал вывод, что жена изменяет ему. После этого в голове ревнивца созрел страшный план. Он хотел любой ценой заставить девушку признаться в неверности.

Он заехал к Рите, чтобы отвезти сыновей в детский садик. Заодно ревнивец предложил жене подбросить ее на работу. Девушка, не смотря на неадекватное поведение Дмитрия в прошлом, согласилась. Ранее мужчина уже вывозил девушку в лес. Об этом рассказывала мама Риты Инна Шейкина. "Завез, вывел и нож к горлу. Дима ей сказал: "Я тебя искалечу, чтобы жила и помнила", – приводит паблик Mash слова женщины.

Именно после этого инцидента девушка решила развестись с Дмитрием. Кроме того, она подала в полицию заявление о том, что супруг грозится убить ее и применяет к ней физическую силу. Несмотря на то, что заявление было подано 11 ноября, полицейские отреагировали на него только 30-го числа. С Дмитрием провели профилактическую беседу – этим вмешательство полиции ограничилось.

Конечно, никакая беседа не смогла удержать ревнивого супруга от исполнения своего страшного обещания. Он снова вывез девушку в лес и начал пытать, требуя, чтобы та созналась в измене. Он рубил жене правую кисть палец за пальцем, однако девушка отказывалась признаваться в неверности. Видимо, после этого Дмитрий совсем вышел из себя, потому что закончил экзекуцию только когда отрубил жене обе кисти. Решив сжалиться, ревнивец отвез Риту в больницу.

Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1) Дек 12 2017 в 1:32 PST

Медикам удалось провести сложнейшую операцию и пришить пострадавшей одну отрубленную кисть. Сейчас девушка переведена из реанимационного отделения больницы в обычную палату. Впереди у нее – долгая и тяжелая реабилитация, как физическая, так и психологическая.